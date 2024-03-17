لغسل الشبكات.. قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها بالمنوفية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه، غدًا الإثنين 2024/3/18، عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرًا من نفس اليوم لغسل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية، والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة وهي أربع ساعات متواصلة.

مياه المنوفية تنفذ أنشطة توعوية بالتعاون مع مديرية التعليم

على صعيد منفصل، كان الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قد أكد أن المحافظة على المياه واجب ديني ووطني، وأن نشر الوعي المائي بين طلاب المدارس يساعد في ترسيخ مبادئ الحفاظ على مياه الشرب وتعليمهم السلوكيات الصحيحة والمحافظة على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وأشار إلى أنه بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومديرية التربية والتعليم بالمنوفية ومعهد تكنولوجيا المعلومات- تم التنسيق على عدد من الأنشطة التوعوية الخاصة بترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

وذكر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن الأنشطة تنوعت ما بين المشاركة في قوافل تعليم كبار بقري سدود وكفر السكرية وميت عافية وتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية التفاعلية لطلاب المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم من ورش حكي وندوات توعية ومسابقات فنية بمدارس الباجور وبركة السبع وأشمون وقويسنا.

وكذلك زيارات طلاب المدارس إلى محطة مياه شبين الكوم المرشحة ومحطة سرس الليان المرشحة وزيارة المعهد العالي للتكنولوجيا لمحطة كفر الخضرة بالباجور للتعرف على مراحل تنقية المياه، والدور الذي تبذله الشركة في وصول كوب مياه صحي ونظيف إلى المواطنين.