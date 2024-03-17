الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية، بالسماح لـ21 شخصًا بالحصول على جنسيات الدول الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونص القرار رقم 346 لسنة 2024 يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم محمد مصطفى حسن أحمد وآخرهم أشرف محمد عبدالحليم حسن (المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.