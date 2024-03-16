السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 10 سنوات لـ شقيقين هددا بالسلاح ضابطى شرطة ببورسعيد

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، شقيقين بالسجن 10 سنوات رفعا السلاح في وجه ضابطي شرطة ببورسعيد ومصادرة المواد المخدرة والأسلحة والذخيرة المضبوطة.

صدر الحكم  برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

بداية  أحداث الواقعة والمتهم فيها كل من" محمد إ"، وشقيقه "أحمد"، وذلك حيث استعملا القوة والعنف والتهديد مع الضابطين الرائد أحمد مسعد محمد عبد الجواد، ومحمد شيرين عاشور أحمد، بأن قام كل منهما بإشهار سلاح أبيض في وجههما مهددين إياهما بالقوة والعنف قاصدين بذلك حملهما بغير حق عن الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما ألا وهو ضبطهما نفاذا لأمر الضبط والإحضار الصادر في القضية رقم 6499 لسنة 2023 جنايات الضواحي، إلا أنهما لم يبلغا بذلك مقصدهما، وحازا وأحرزا جوهرا مخدرا للميثافيتامين بقصد الاتجار، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري، وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة قرن غزال.

 وثبت معمليًا أن المواد المخدرة لجوهر الميثافيتامين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، والتي وزنت قائمًا على ميزان المعمل الكهربائي الحساس 23 و95 جرامات، وثبت بتقرير قسم الأدلة الجنائية، أن السلاح الناري البندقية الخرطوش صناعة أجنبية بماسورة واحدة مصقولة عيار 12 مللي صالحه للاستخدام، والخمس طلقات خرطوش كاملة الأجزاء غير مطروقة الكبسولة، وصالحة للاستخدام، ويستخدم على السلاح الناري.

محكمة جنايات بورسعيد

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