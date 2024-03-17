وزارة الزراعة تعلن افتتاح منفذ لبيع اللحوم فى الدقهلية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن افتتاح منفذ لبيع اللحوم بمحافظة الدقهلية بسعر التكلفة، والخضروات الطازجة بسعر الجملة، وذلك ضمن مبادرة وزارة الزراعة "من خير مزارعنا لأهالينا" لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وزير الزراعة يكلف بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية بجميع المنافذ

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة، بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذًا ثابتًا، و33 منفذًا متحركًا، تجوب القرى والميادين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، كل المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الإقبال الكبير يؤكد ثقة المواطنين فيما يتم عرضه من سلع ومواد غذائية داخل المنافذ

من جهته، أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ، أن هناك إقبالًا كبيرًا على منافذ الوزارة في أنحاء الجمهورية، وهو ما يعكس ثقة المواطنين فيما يتم عرضه من سلع ومواد غذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار ضخ السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبجودة عالية مع العمل على خفض الأسعار.

وأضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن كل السلع الغذائية متاحة في منافذ وزارة الزراعة بالكميات التي يحتاجها المواطن وبأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 40% في بعض السلع.