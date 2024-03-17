الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزارة الزراعة تعلن افتتاح منفذ لبيع اللحوم فى الدقهلية

لحوم
لحوم

أعلنت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن افتتاح منفذ لبيع اللحوم بمحافظة الدقهلية بسعر التكلفة، والخضروات الطازجة بسعر الجملة، وذلك ضمن مبادرة وزارة الزراعة "من خير مزارعنا لأهالينا" لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وزير الزراعة يكلف بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية بجميع المنافذ

وكلف السيد القصير، وزير الزراعة، بالاستمرار في ضخ السلع والمنتجات الغذائية، بجميع المنافذ التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة، والبالغ عدها 274 منفذًا ثابتًا، و33 منفذًا متحركًا، تجوب القرى والميادين والمناطق النائية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، كل المنتجات من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان وبقوليات وغيرها من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الإقبال الكبير يؤكد ثقة المواطنين فيما يتم عرضه من سلع ومواد غذائية داخل المنافذ 

من جهته، أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المنافذ، أن هناك إقبالًا كبيرًا على منافذ الوزارة في أنحاء الجمهورية، وهو ما يعكس ثقة المواطنين فيما يتم عرضه من سلع ومواد غذائية داخل المنافذ الثابتة والمتحركة، مشيرًا إلى توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار ضخ السلع والمنتجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون وبجودة عالية مع العمل على خفض الأسعار.

وأضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن كل السلع الغذائية متاحة في منافذ وزارة الزراعة بالكميات التي يحتاجها المواطن وبأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 40% في بعض السلع.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اللحوم الخضروات الطازجة مزارعنا مبادرة وزارة الزراعة

مواد متعلقة

الزراعة: تخفيضات بمنافذ الوزارة.. واللحوم بـ280 جنيهًا

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

فئات من 100 إلى 500 جنيه.. "الدستور" ينشر أول صور لكوبونات معارض "أهلًا رمضان"

بتخفيض 20%.. "الزراعة" تضخ كميات كبيرة من السلع فى منافذها استعدادًا لرمضان

اللحوم بـ330 جنيهًا والأرز بـ28.. “الزراعة” تضخ سلع غذائية بتخفيضات 20%

التنمية المحلية: إضافة 92 منفذ بيع السلع الاستهلاكية منذ أكتوبر الماضى بكافة المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 30%.. ومذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر 3 أيام أسبوعيًا

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

3.6 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى بـ"الأهلى ومصر للصرافة" (خاص)

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة