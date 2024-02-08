الخميس 08 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

التنمية المحلية: إضافة 92 منفذ بيع السلع الاستهلاكية منذ أكتوبر الماضي بكافة المحافظات

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه منذ أكتوبر الماضي تم إضافة 92 منفذ لبيع السلع الاستهلاكية بكافة المحافظات المصرية.

جهود التنمية المحلية 

وأكد الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن عدد المنافذ في جمهورية مصر العربية وصلت إلى 7 الآف منفذ على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات المدنية.

وأضاف في حديثه، أن هذه المنافذ هدفها زيادة المعروض من السلع الاستهلاكية، وذلك حتى يتم التخلص من ألاعيب التجار واستغلالهم للمواطن.

وتابع: "نعمل على تفعيل الرقابة المكثفة على الأسواق في مختلف المحافظات من أجل ضبط المخالفات، ونستهدف كل من يقوم باحتكار السلع وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية العقابية ضد هذه العناصر التي تحتكر السلع لاستغلال المواطنين".  

“صوتك مسموع”

واستطرد:" فتح مبادرة (صوتك مسموع) لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار، وهذه تعد أداة وصل بين الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وبين المواطنين المصريين للإبلاغ عن العناصر التي تقوم برفع الأسعار". 

خالد قاسم التنمية المحلية الحياة اليوم الحياة ضبط الأسواق

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

عاجل.. نائب يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2024

"البترول": تعليمات صارمة لشركات العمالة برفع الأجور تنفيذًا لقرارات الرئيس السيسى

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

محمد سميح

محاولات يائسة من جماعة بائسة

محمد العسيري

مجدى نجيب.. القلب اللى صابح ماشى

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير

سيناريوهات التخلص من نتنياهو.. فرص الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلى وحكومته المتطرفة

معارض إسرائيلي يكشف أكاذيب نتنياهو: مقتل قادة حماس في غزة "وهم"