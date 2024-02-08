التنمية المحلية: إضافة 92 منفذ بيع السلع الاستهلاكية منذ أكتوبر الماضي بكافة المحافظات

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه منذ أكتوبر الماضي تم إضافة 92 منفذ لبيع السلع الاستهلاكية بكافة المحافظات المصرية.

جهود التنمية المحلية

وأكد الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن عدد المنافذ في جمهورية مصر العربية وصلت إلى 7 الآف منفذ على مستوى الجمهورية بالتعاون مع الوزارات المعنية والمؤسسات المدنية.

وأضاف في حديثه، أن هذه المنافذ هدفها زيادة المعروض من السلع الاستهلاكية، وذلك حتى يتم التخلص من ألاعيب التجار واستغلالهم للمواطن.

وتابع: "نعمل على تفعيل الرقابة المكثفة على الأسواق في مختلف المحافظات من أجل ضبط المخالفات، ونستهدف كل من يقوم باحتكار السلع وسيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية العقابية ضد هذه العناصر التي تحتكر السلع لاستغلال المواطنين".

“صوتك مسموع”

واستطرد:" فتح مبادرة (صوتك مسموع) لتلقي شكاوي المواطنين الخاصة بارتفاع الأسعار، وهذه تعد أداة وصل بين الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة وبين المواطنين المصريين للإبلاغ عن العناصر التي تقوم برفع الأسعار".