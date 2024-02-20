الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الزراعة: تخفيضات بمنافذ الوزارة.. واللحوم بـ 280 جنيها

اللحوم
اللحوم

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة لمنافذ البيع، إن وزارة الزراعة لديها ٢٧٤ منفذا في أنحاء الجمهورية إضافة إلى ٣٠ منفذا متحركا في مختلف المحافظات.

وأضاف صالح في مداخلة هاتفية ببرنامج بيزنس الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة "صدى البلد ٢"، أن وزارة الزراعة عازمة على إحداث حالة من التوازن داخل السوق إلى جانب وزارات التموين والداخلية والدفاع.

وكشف صالح عن استعداد الوزارة لإقامة أكبر معارض في شهر رمضان يتم فيها ضخ نحو ٢٠٠ سلعة بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠٪.

وأكد أن جميع السلع متاحة داخل المنافذ، مشيرا إلى أن سعر البطاطس على سبيل المثال يصل إلى ستة جنيهات.

وأوضح أن خطة الوزارة الوصول إلى نحو ٣٠٠ منفذ خلال هذا العام وكذلك زيادة المنافذ المتحركة. وحول أسعار اللحوم، أكد صالح أنها تباع بـ٢٨٠ جنيها في ٥٧ منفذا منتشرة في جميع المحافظات.

الأكثر قراءة

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 20-2-2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. ميناء جيبوتى: طاقم السفينة "روبيمار" اضطر لمغادرتها بعد تعرضها لهجوم باب المندب

الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 20 /2 /2024

عاجل.. البحرية البريطانية تطلق إنذارا بشأن تدريبات إطلاق النار قرب سواحل السعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الحمير.. أسرار «كراهية اليهودية» فى إسرائيل

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة