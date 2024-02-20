الزراعة: تخفيضات بمنافذ الوزارة.. واللحوم بـ 280 جنيها

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة لمنافذ البيع، إن وزارة الزراعة لديها ٢٧٤ منفذا في أنحاء الجمهورية إضافة إلى ٣٠ منفذا متحركا في مختلف المحافظات.

وأضاف صالح في مداخلة هاتفية ببرنامج بيزنس الذي تقدمه الإعلامية شيماء موسى على قناة "صدى البلد ٢"، أن وزارة الزراعة عازمة على إحداث حالة من التوازن داخل السوق إلى جانب وزارات التموين والداخلية والدفاع.

وكشف صالح عن استعداد الوزارة لإقامة أكبر معارض في شهر رمضان يتم فيها ضخ نحو ٢٠٠ سلعة بتخفيضات تتراوح من ٢٠ إلى ٤٠٪.

وأكد أن جميع السلع متاحة داخل المنافذ، مشيرا إلى أن سعر البطاطس على سبيل المثال يصل إلى ستة جنيهات.

وأوضح أن خطة الوزارة الوصول إلى نحو ٣٠٠ منفذ خلال هذا العام وكذلك زيادة المنافذ المتحركة. وحول أسعار اللحوم، أكد صالح أنها تباع بـ٢٨٠ جنيها في ٥٧ منفذا منتشرة في جميع المحافظات.