الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول الموز خلال مارس

محصول الموز
محصول الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر مارس، وتمثلت التوصيات في الآتي.

أهم العمليات

1-استمرار الزراعة بخلفات من المشتل المنزرع في العام السابق أو باستخدام شتلات ناتج زراعة الأنسجة.
2-التخلص من الحشائش قبل البدء في عملية التسميد إما بالعزيق السطحي أو بأحد المبيدات الموصي بها.
3-إجراء عملية القلقسة (وهي عملية إزالة قلقاسات الأمهات القديمة وردم مكانها بالتراب حتى لاتعوق نمو جذور الخلفات الجديدة وحتى لا ينمو خلفات صغيرة ضعيفة غير مرغوب فيها وحتى لا تتعفن وتصبح مصدر عدوى لا عفان الجذور، وتتم هذه العملية بعد مرور 4 - 3 سنوات من عمر المزرعة) في حال عدم إجرائها في الشهر السابق
4- إزالة بزوز جديدة تظهر حول النباتات
5-زراعة الجور الغائبة إن لم تكن زرعت في الشهر الماضي مع إضافة 25 جم / جورة من مبيد نيماتودى مناسب عند الزراعة في حالة الضرورة.
6-الاستمرار فى جمع المحصول مع قرط الساق الكاذب لارتفاع 100 سم.
7- إزالة الأوراق الجافة والمتهدلة

 التسميد

ا- في أرض الوادي
إضافة الدفعة الأولى من السماد النيتروجينى بمعدل 250 سلفات نشادر لكل نبات وتتكرر الإضافة كل 15 يوما حتى شهر مارس.
ب-  في الأراضي الرملية
إضافة 3 كجم نترات نشادر /فدان/ يوم لمدة 5 أيام.
إضافة 3 كجم سلفات بوتاسيوم / فدان / يوم لمدة خمسة أيام. 
إضافة 1 لتر حامض فوسفوريك / فدان / مرة واحدة أسبوعيًا.

 برنامج الرى

تزيد كمية مياه الري التي يحتاجها النبات خلال هذا الشهر حيث تتراوح من 20-25م3 /ف/ يوم

المكافحة

المرور الدوري لفحص وإزالة النباتات المصابة بمرض تورد القمة والتبرقش.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموز خلال شهر

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