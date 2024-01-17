5 نصائح لحماية محصول البطاطس الصيفي من البرد

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن محصول البطاطس الصيفي لا يحب البرودة، لذلك مطلوب من المزارعين تنفيذ 5 نصائح لحمايتها من البرد وخاصة زراعات المبكرة "المنزرعة من أول ديسمبر".

نصائح للمزارعين لحماية محصول البطاطس الصيفى

وأضاف فهيم، في بيان له اليوم، أن النصائح هي عدم ترك البطاطس معزوقة لفترة طويلة "اعزق وبعد يوم أو يومين تروى مباشرةً"، وسرعة إضافة جرعات التسميد الأزوتي في فترات متقاربة "في صورة نترات نشادر وليس يوريا".

ونصح أيضًا بضرورة الرش باليوريا 2% وسوبر الفوسفات 2% رشات متتالية حتى يحدث تجديد للنمو، وإضافة الهيومات "هيوميك اسيد" مع مياه الري بمعدل 2 ك + 2 ك سماد 20:20:20 / للفدان مع مياه الري، وأيضًا الرش بالسيتوكينين (4%) 30 سم + عالى الفوسفور (ماب) 1.5 - 2 ك في المراحل الأولى تحت عمر الـ50 يوما يساعد على سرعة وتجانس التبويض.

وفي وقت سابق، قال فهيم إن هناك مرضا يصيب البطاطس وهو مرض التفاف الأوراق الفيروسي الأمر الذي يجعل النباتات ضعيفة وعرضة للإصابة بأمراض متعددة.

وأوضح أن هذا المرض يبدأ في الظهور خلال العروة الشتوية بكثرة خاصة هذه الأيام.

وأضاف أن الإصابة بفيرس التفاف الأوراق الفيروسي يسبب نقصا حادا فى نسبة السكر فى الأوراق بسبب انسداد الأنابيب الغربالية وحجز النشا في الأوراق ما يخفض نسبة السكر، وبالتالي تبدأ الإصابة بالالترناريا من هذه النباتات المسببة للندوة المبكرة في البطاطس.

تابع أن العلاج في تلك الحالات يكون موضعي قدر الإمكان وذلك من خلال رش المناطق المصابة فقط، مشيرًا إلى أن المرض لن ينتشر إلا في النباتات المصابة بفيرس التفاف الأوراق.

وأضاف أن الحل الأفضل في تلك الحالات هو استخدام المبيدات ومن أبرزها "دل كب" أو “بوليرام”، مشيرًا إلى أن مبيد بوليرام دي إف 80% فهو مبيد فطري من مركبات داي ثيوكاربامات، بمعدل 200 جم / 100 لتر ماء، وأما عن مبيد الدل كب 6% سائل مادته الفعاله كبريتات النحاس المائية وهو في صورة سائلة يحتوى اللتر منه على 235 جرام مادة فعالة (تعادل 6% نحاس معدنى) ويرش بمعدل 1 لتر للفدان.