توصيات عاجلة من "الزراعة" بشأن 15 محصولا شتويا

يبدأ الأسبوع الثاني من شهر "هاتور" في التقويم المصري أو القبطي، وهو ثالث شهور السنة، واسم الشهر التي يكون بها زراعة لععد من المحاصيل الشتوية.

وفي التقرير التالي، أهم التوصيات السريعة والعاجلة التي أعدها الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للأسبوع الثاني من شهر "هاتور".

1- القمح: استخدم سلفات نشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان كجرعة تنشيطية مع الزراعة هام جدًا، مع عد تأخير رية التشتية عن 20 -25 يوما، ويجب إضافة 10 لتر حامض فسفوريك أو 3-4 كجم ماب لزيادة تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريع.

2 الفول: العناية بالفسفور في المراحل الأولى والاستعداد التام لإصابات التبقعات التى سوف تزيد مع الرطوبة العالية مع فحص النباتات جيدا لوجود حشرات المن والندوة العسلية وعند تواجد أكثر من 4 حشرات على الوريقة، يتم الرش فورا بأحد المبيدات للثاقبة الماصة، بعدها يتم تكثيف إضافة البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات لزيادة معدلات التزهير في مرحلة لاحقة.

3- البنجر: توقف إضافة أي أزوت بعد 90 يوما وبداية إضافة البوتاسيوم حتى عمر 130-140 يوما مع الاستعداد تمامًا لظهور التبقع السركسبوري وضروري جدا الرش الوقائي بأكروبات النحاس بالتبادل مع مبيد أوبص.

طرق حماية بعض المحاصيل الشتوية

4- البطاطس الشتوي: عدم إضافة أي منظمات نمو للبطاطس بعد 90 يوما حتى لا يحدث تشقق للدرنات فقط البوتاسيوم في صورة نترات أو سترات بمعدل 1.5 كجم للفدان رشًا مع 30 سم سيتوكينين 4% مع الرش الوقائي ضد الندوة المبكرة بالمواد الفعالة مفينوكسام وميتالكسيل بالتبادل مع أزوكسي ستروبين.

5- البطاطس الصيفي: لا تزرع مبكرًا حتى لو كانت الأرض جاهزة مع عدم الزراعة في أرض ما زالت بها نسبة رطوبة عالية وممنوع استخدام اليوريا في الدفعة الأولى من التسميد يفضل أن تكون سلفات نشادر أو نترات نشادر.

6- الفاصوليا الشتوي: من المهم ألا تزيد كمية المياه حتى لا تزيد الرطوبة وتحدث مشكلة اللفحة الهالية أو العفن الأبيض على القرون.

7- الفراولة: ممنوع الرش بالأحماض الأمينية تماما لأن هذه فترة العفن الرمادي وخاصة في الأجواء الباردة وزيادة الندي مع الاهتمام بعالي الفسفور.

8-البسلة: عدم رش أي نحاسيات أثناء التزهير والعقد.

9- البصل المقور أو السبيعني: أفضل ميعاد لاستخدام البورون رشًا على الأوراق يكون قبل حصاد التقليع بحوالي 20 يوما على الأكثر، ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه ويمكن خلطه مع مركب الكي تي أي KTS بمعدل لتر للفدان.

10- البصل الفتيل: ضرورة تطهير أرض المشتل قبل الزراعة وخاصة في الأراضي التي ظهر فيها العفن الأحمر.

11-الثوم: تخفيف نسبة الرطوبة تحت النباتات وتطويل الفترة بين الريات ومعالجة ظهور اصفرار أطراف الأوراق، وهو في الغالب نقص بوتاسيوم وماغنسيوم بسبب توقف الجذور عن امتصاصهما لبداية انكسار الحرارة ليلًا وزيادة فرق حرارة الليل والنهار أو تشبع التربة بالمياه وفحص النباتات جيدا لذبابة البصل الكبرى وعدم الاستعجال في رش الكالسيوم بورون واستخدام البوتاسيوم فوسفيت والماغنسيوم فوسفيت.

12- الطماطم المكشوفة "عروة الصعيد": الحذر كل الحذر من البياض الدقيقي والندوة المبكرة على الأوراق والثمار، وضروري التعامل بالكالسيوم فوسفيت بالتبادل مع سترات بوتاسيوم.

13- الخضر الشتوية فلفل وباذنجان: تكثيف إضافة البوتاسيوم والماغنسيوم والفحص لحشرات تربس الأزهار في إزهار النباتات وخاصة تحت الصوب.

14- الكمون والكزبرة والكراوية والشمر: عدم زيادة المياه خلال الرية الأولى مع الاعتناء بإضافة المطهرات الفطرية مع الري ضد أعفان الجذور زي الكاربندازيم مع التوبسين.

15- البرسيم: عدم تأخير الحشة الحالية والتخلص من الوش الحالي وإضافة حامض فسفوريك مع الرية القادمة 10 لترات.