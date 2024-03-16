السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 طلبة ألقوا الألعاب النارية داخل أحد الشقق في القطامية

أمن القاهرة
أمن القاهرة

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" لمجموعة من الصبية يقومون بإلقاء ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمجموعة من الصبية يلقون ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 طلبة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وأرشدوا عن مصدر شرائهم للألعاب النارية من "إحدى السيدات، تم ضبطها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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