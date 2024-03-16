ضبط 3 طلبة ألقوا الألعاب النارية داخل أحد الشقق في القطامية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" لمجموعة من الصبية يقومون بإلقاء ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لمجموعة من الصبية يلقون ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 طلبة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وأرشدوا عن مصدر شرائهم للألعاب النارية من "إحدى السيدات، تم ضبطها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.