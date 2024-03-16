السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إجراء التصنيف الطبي على المشاركين في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي بشرم الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أجري اليوم السبت، التصنيف الطبي للاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، والتي تقام في شرم الشيخ بالتزامن مع إقامة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي خلال الفترة من 20 إلى 25 مارس الجاري.

وتم إجراء التصنيف الطبي في المركز الأولمبي بالمعادي في حضور الدكتور وائل الصباحي رئيس اللجنة الطبية، والمهندس عمرو الصادق المدير التنفيذي للجنة البارالمبية.

من جانبها أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي أن غدًا الأحد موعد بدء وصول البعثات المشاركة في البطولة، وسيصلون تباعًا حتى موعد انطلاق الحدث العالمي.

يشارك في البطولة 34 دولة هي أنجولا، أستراليا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، قبرص، جمهورية الدومينيكان، إستونيا، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، غانا، غينيا، المجر، الهند، العراق، الأردن، كينيا، قيرجيزستان، المغرب، مالاوي، جمهورية مولدوفا، نيجيريا، بنما، بولندا، بورتوريكو، سيراليون، صربيا، توجو، تركيا، أوغندا، اليمن، زامبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

وقررت اللجنة البارالمبية في وقت سابق إقامة الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، في الفترة ذاتها بشرم الشيخ، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.

ويتابع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة البطولة، وكذلك عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية.

وتولي اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

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ألعاب القوى البارالمبية أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية إيهاب حسنين عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية و الابطال البارالمبيين الألعاب البارالمبية

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