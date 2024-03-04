أولها بطولة رفع الأثقال.. اللجنة البارالمبية تُعلن أجندة نشاطها في مارس

أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، نشاط اللجنة خلال شهر مارس الجاري.

وكشفت اللجنة أن الأنشطة تبدأ بسلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى في الفترة من 6 إلى 8 مارس.

كما يقام الدوري العام لكرة السلة على الكراسي المتحركة يومي 9 و10 مارس، وينطلق دوري كرة القدم للساق الواحدة في الفترة من 16 حتى 17 مارس.

ويأتي على رأس الأحداث المهمة استضافة مصر لكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي بشرم الشيخ في الفترة من 20 إلى 24 مارس، ويقام بالتزامن مع كأس العالم الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، وكأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.



الكشف عن جوائز الأفضل في البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس عن جوائز الأفضل في البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة ما بين 28 فبراير وحتى 3 مارس الجاري بالقاهرة.



وتوج وسام المجد العراقي بلقب البطولة بعد تحقيق الفوز على المستقبل بني غازي الليبي في النهائي، بنتيجة 3/1 ليحقق بذلك وسام المجد اللقب بالنسخة الأولى للبطولة.



بينما حصد فريق الرياض السعودي المركز الثالث وذلك عقب تحقيق الفوز على الشرقية للدخان المصري بنتيجة 3-0 بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحصد جائزة أفضل استقبال كامل حسين عبدالعظيم لاعب فريق الشرقية للدخان ،وحصد جائزة أفضل معد في البطولة فؤاد عبد الكريم لاعب وسام المجد، و أحسن ضارب محمد الحناوي لاعب فريق المستقبل بني غازي.



وأفضل حائط صد لاعب نادي الرياض محمد القحطاني ، وأفضل إرسال هشام صلاح الدين لاعب الرياض بينما حصد جائزة أفضل ليبرو محمد عيدان لاعب وسام المجد العراقي.

وتوج لاعب فريق الرياض السيد موسى سعد بجائزة أفضل لاعب في البطولة الأفروعرببة للكرة الطائرة جلوس.



وشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاثة فرق.