ملك حسين: حققت أول ميدالية وعمري 12 عامًا وعيني على باريس لتحقيق هدفي

قالت ملك حسين، لاعبة منتخب مصر للسباحة البارالمبية، إنها بدأت ممارسة رياضة السباحة بهدف العلاج الطبيعي والعلاج المائي ومن هنا اكتشفت أنها يمكنها ممارسة الرياضة والمنافسة بها، لتبدأ رحلتها مع السباحة البارالمبية، والتي حققت خلالها العديد من الإنجازات العالمية، حيث أصبحت أول سباحة مصرية وعربية تتأهل إلى الدور النهائي في دورات الألعاب البارالمبية، وكان ذلك في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

وأجرى المركز الإعلامي للجنة البارالمبية المصرية حوارًا مطولًا مع ملك حسين التي تستعد خلال الفترة الحالية لبارالمبياد باريس 2024 وتسعى لتحقيق إنجاز في السباحة البارالمبية المصرية في باريس.

وأكدت ملك حسين المتوجة بـ15 ميدالية دولية وعاليمة، وأكثر من 50 ميدالية محلية في السباحة البارالمبية، أنها توجت بأول ميدالية في مسيرتها خلال المشاركة الأولى لها في عمر 9 سنوات، وأنها لم تكن تتوقع تحقيق أي ميداليات في هذه البطولة.

وأوضحت أن أول مشاركة دولية لها كانت في إسبانيا عام 2015، بعد وقت قليل من تكوين منتخب مصر للسباحة البارالمبية، حيث كانت تبلغ حينها من العمر 12 سنة، وهو أقل سن للمشاركة في البطولات الدولية.

وأكملت أنها تمكنت خلال هذه البطولة من تحقيق ميدالية ذهبية، وميداليتين فضة، وكانت أصغر سباحة في منافسات البطولة.

وأضافت أنها تعلمت أن أي عقبات تواجها في حياتها، يجب أن تجد لها الحل من أجل الاستمرار مهما بلغت صعوبة الأمر، وهو نهجها في الحياة، كما أثنت ملك على دور والدتها معها والتي أكدت أنها الدافع الأول لها في حياتها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

ووجهت بطلة السباحة البارالمبية، رسالة إلى الجماهير المصرية، طالبتهم خلالها بدعم جميع أبطال الرياضة المصرية في بارالمبياد باريس 2024.

وأتمت ملك حسين تصريحاتها أنها تستعد بكل قوة من أجل بارالمبياد باريس 2024، وتسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البارالمبياد المقبل.