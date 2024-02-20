الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

ملك حسين: حققت أول ميدالية وعمري 12 عامًا وعيني على باريس لتحقيق هدفي

ملك حسين
ملك حسين

قالت ملك حسين، لاعبة منتخب مصر للسباحة البارالمبية، إنها بدأت ممارسة رياضة السباحة بهدف العلاج الطبيعي والعلاج المائي ومن هنا اكتشفت أنها يمكنها ممارسة الرياضة والمنافسة بها، لتبدأ رحلتها مع السباحة البارالمبية، والتي حققت خلالها العديد من الإنجازات العالمية، حيث أصبحت أول سباحة مصرية وعربية تتأهل إلى الدور النهائي في دورات الألعاب البارالمبية، وكان ذلك في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

وأجرى المركز الإعلامي للجنة البارالمبية المصرية حوارًا مطولًا مع ملك حسين التي تستعد خلال الفترة الحالية لبارالمبياد باريس 2024 وتسعى لتحقيق  إنجاز في السباحة البارالمبية المصرية في باريس.

وأكدت ملك حسين المتوجة بـ15 ميدالية دولية وعاليمة، وأكثر من 50 ميدالية محلية في السباحة البارالمبية، أنها توجت بأول ميدالية في مسيرتها خلال المشاركة الأولى لها في عمر 9 سنوات، وأنها لم تكن تتوقع تحقيق أي ميداليات في هذه البطولة.

وأوضحت أن أول مشاركة دولية لها كانت في إسبانيا عام 2015، بعد وقت قليل من تكوين منتخب مصر للسباحة البارالمبية، حيث كانت تبلغ حينها من العمر 12 سنة، وهو أقل سن للمشاركة في البطولات الدولية.

وأكملت أنها تمكنت خلال هذه البطولة من تحقيق ميدالية ذهبية، وميداليتين فضة، وكانت أصغر سباحة في منافسات البطولة.

وأضافت أنها تعلمت أن أي عقبات تواجها في حياتها، يجب أن تجد لها الحل من أجل الاستمرار مهما بلغت صعوبة الأمر، وهو نهجها في الحياة، كما أثنت ملك على دور والدتها معها والتي أكدت أنها الدافع الأول لها في حياتها لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.

ووجهت بطلة السباحة البارالمبية، رسالة إلى الجماهير المصرية، طالبتهم خلالها بدعم جميع أبطال الرياضة المصرية في بارالمبياد باريس 2024.

وأتمت ملك حسين تصريحاتها أنها تستعد بكل قوة من أجل بارالمبياد باريس 2024، وتسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البارالمبياد المقبل.

ملك حسين إمين صندوق اللجنة البارالمبية ألعاب القوى البارالمبية باريس٢٠٢٤ يكرم بطلة السباحة البارالمبية لذوي الهمم من أبناء العاملين بالشركة

الأكثر قراءة

عاجل| ثلوج وبرودة.. "الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الأربعاء وأماكن سقوط الأمطار

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكن قراءة وثائق حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالى فى بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟