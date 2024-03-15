أكاديمية الشرطة تنظم حفلًا لاستقبال الطلبة الجدد (فيديو)

نظمت أكاديمية الشرطة استقبال للطلبة الجدد بكلية الشرطة.

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد تفاصيل استقبال الطلبة الجُدد بكلية الشرطة.

وكشف الفيديو اهتمام أكاديمية الشرطة بإعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية.

تضع أكاديمية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة، منذ لحظة التحاق الطلاب بكلية الشرطة، ما يؤهلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لرجل الشرطة القادر على تحمل أصعب المهام لإعداد ضابط شرطة عصرى قادر على مواجهة التحديات الأمنية.