كل ما تريد معرفته عن فوائد فيتامين ب 12

يعتبر فيتامين ب 12 من أكثر العناصر المسئولة عن استقرار الحالة المزاجية، والرفاهية النفسية العامة من خلال تناول هذه الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12 والتي تكون مجهزة بشكل أفضل لإدارة التوتر بشكل فعال.

وسط المناقشات المختلفة حول فيتامين ب 12، من المثير للاهتمام معرفة أن هذا الفيتامين الأساسي القابل للذوبان في الماء يتم تصنيعه بشكل أساسي بواسطة البكتيريا وهو أكثر من مجرد مكمل، حيث يلعب فيتامين ب 12 دورًا محوريًا في ضمان صحة أعصابنا وخلايانا ودمنا.. وتمتد أهميته إلى حماية الجهاز العصبي، والمساهمة في تركيب الحمض النووي وتسهيل تكوين خلايا الدم الحمراء.

في مقابلة مع HT Lifestyle، أبرز الدكتور ناريندرا شيتي، كبير مسؤولي الصحة في كشيمافانا، أكد أن "فيتامين ب 12 (الكوبالامين) ضروري بشكل أساسي للنباتيين حيث أن هذه العناصر الغذائية الأساسية موجودة بشكل أساسي في المنتجات الحيوانية التي تلعب دورًا حيويًا في وظائف الجسم المختلفة. يدعم فيتامين ب 12 تكوين خلايا الدم الحمراء، والوظيفة العصبية، وتوليف الحمض النووي، كما أن مستوياته الكافية ضرورية لإنتاج الطاقة، والوظيفة الإدراكية، والصحة العامة والرفاهية.

قال الدكتور ناريندرا شيتي: "يلعب فيتامين ب 12 دورًا حاسمًا في تخليق الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تشارك في تنظيم المزاج والاستجابة للتوتر، حيث أن المستويات الكافية من فيتامين ب 12 يمكن أن تساعد في الحفاظ على توازن الناقلات العصبية المناسب، مما قد يساهم في تحسين الحالة المزاجية". مقاومة التوتر واستقرار المزاج. تم ربط نقص فيتامين ب 12 باضطرابات المزاج مثل الاكتئاب والقلق، والتي تتشابك بشكل وثيق مع التوتر.

ومن خلال ضمان تناول كمية كافية من فيتامين ب 12، قد يشعر الأفراد بتحسن في استقرار الحالة المزاجية والصحة النفسية العامة، مما يجعلهم مجهزين بشكل أفضل لإدارة التوتر بشكل فعال. ووفقا للخبير، فيما يلي الأطعمة الغنية بفيتامين ب12:

الحليب النباتي المدعم: اختر الأصناف غير المحلاة من حليب اللوز أو الصويا أو جوز الهند المدعم بفيتامين ب12. استخدمي الحليب المدعم كقاعدة للعصائر أو الحبوب أو دقيق الشوفان أو في الوصفات التي تتطلب الحليب، مثل الفطائر والكعك.

الخميرة الغذائية ليست فقط مصدرًا لفيتامين ب 12 ولكنها تضيف أيضًا نكهة لذيذة تشبه الجبن إلى الأطباق.

اختر حبوب الإفطار المصنوعة من الحبوب الكاملة والمدعمة بفيتامين ب 12.

يعتبر البيض مصدرًا متعدد الاستخدامات ومناسبًا لفيتامين ب 12 للنباتيين النباتيين.

اختاري أنواع الجبن والزبادي المدعمة بفيتامين ب 12 .