رئيس مجلس مدينة منوف يتابع جهود إصلاح انفجار خط مياه بشارع رئيسي

تابع وحيد صلاح رئيس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، إصلاح عطل بخط مياه بمنوف والذي انفجر فجأة، وكان ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بمتابعه الاعمال التي تتم على ارض الواقع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنوفية.

ووجه وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينه منوف، عاملين لإصلاح الخط عقب إخطار المجلس بالانفجار، وعلى الفور انتقل في الساعات الأولى من صباح اليوم محمد العربي نائب رئيس المركز والمدينة بمتابعة اعمال اصلاح عطل مياه بمدينة منوف بشارع القارح 10.

وتم التواصل مع مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بمنوف لإصلاحه، وتم إحضار المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه للإصلاح.

كما وجه وحيد صلاح رئيس المركز والمدينة، بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة رد الشيء لأصله عقب الانتهاء.

متابعة صيانة الإنارة العامة بشوارع البدوي ومسلم وكلية الهندسة الإلكترونية

وعلي صعيد آخر منفصل، كان قد قام مساء أمس محمد العربي نائب رئيس المركز المدينة بمتابعة أعمال صيانة الإنارة العامة ليلا بشوارع البدوي ومسلم وكلية الهندسة الإلكترونية ومنطقة الحشاشه بمدينة منوف حيث تم صيانه كابلات الإنارة العامه من الأسلاك والعوازل الكهربائية بعدد من شوارع المدينة.

هذا ويشدد عبد ربه على المتابعة المستمرة والدورية للإنارة العامة بالطرق وصيانة أعطال الإنارة العامة وتغيير العوازل والتأكد من النزلات الكهربائية وعزل الأعمدة للحد من المخاطر وتحسين الرؤية البصرية، وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، ويتم ذلك طبقا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية.



جاء ذلك بناءا على تعليمات وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف بضروره متابعه الاعمال على ارض الواقع.