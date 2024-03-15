الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس مجلس مدينة منوف يتابع جهود إصلاح انفجار خط مياه بشارع رئيسي

جانب من متابعة الإصلاح
جانب من متابعة الإصلاح

تابع وحيد صلاح رئيس مدينة منوف بمحافظة المنوفية، إصلاح عطل  بخط  مياه بمنوف والذي انفجر فجأة، وكان ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بمتابعه الاعمال التي تتم على ارض الواقع لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنوفية. 

 ووجه وحيد صلاح عبد ربه رئيس مركز ومدينه منوف، عاملين لإصلاح الخط عقب إخطار المجلس بالانفجار، وعلى الفور انتقل في الساعات الأولى من صباح اليوم محمد العربي نائب رئيس المركز والمدينة بمتابعة اعمال اصلاح عطل مياه بمدينة منوف بشارع القارح 10.

 وتم التواصل مع مسئولي مياه الشرب والصرف الصحي بمنوف لإصلاحه، وتم إحضار المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه للإصلاح. 

كما وجه وحيد صلاح رئيس المركز والمدينة، بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها مع إعادة رد الشيء لأصله عقب الانتهاء.

متابعة صيانة الإنارة العامة بشوارع البدوي ومسلم وكلية الهندسة الإلكترونية 

وعلي صعيد آخر منفصل،  كان قد قام مساء أمس  محمد العربي نائب رئيس المركز المدينة بمتابعة أعمال صيانة الإنارة العامة ليلا بشوارع البدوي ومسلم وكلية الهندسة الإلكترونية ومنطقة الحشاشه بمدينة منوف حيث تم صيانه كابلات الإنارة العامه من الأسلاك والعوازل الكهربائية بعدد من شوارع المدينة.

هذا ويشدد عبد ربه على المتابعة المستمرة والدورية  للإنارة العامة بالطرق وصيانة أعطال الإنارة العامة وتغيير العوازل والتأكد من النزلات الكهربائية وعزل الأعمدة للحد من المخاطر وتحسين الرؤية البصرية، وذلك لرفع مستوى الإنارة العامة وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، ويتم ذلك طبقا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية. 


جاء ذلك بناءا على تعليمات وحيد عبد ربه رئيس مركز ومدينة منوف بضروره متابعه الاعمال على ارض الواقع.

محافظة المنوفية مركز منوف انفجار خط مياه شارع القارح10 بمنوف رئيس مدينة منوف

مواد متعلقة

خلال جولة تفقدية.. وكيل "صحة المنوفية" توجه بتوزيع العاملين بالمعمل الإقليمى المشترك

"ثقافة المنوفية" تُنظم فعاليات لتعزيز القيم وتنمية المواهب الإبداعية

شروط مسابقة القرآن الكريم الكبرى فى المنوفية خلال رمضان

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

سعر الدولار اليوم رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

عاجل| مسئولون إسرائيليون: مقترح حماس إيجابى ويسمح بالانتقال لمفاوضات أكثر جدية

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة