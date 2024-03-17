كنيسة الروم الأرثوذكس تعتمد الرسالة اللاهوتية في التعليم الخريستولوجي

أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس عن اعتماد رسالة الأب يوسف داروس، التي تحمل شعار "موقف الكنيسة القبطيّة اللاهوتي من مجمع خلقيدونية على ضوء الحوارات المسكونية في القرن العشرين: دراسة تحليليّة في التعليم الخريستولوجي".

وكان قد أعدّها المتقدّم في الكهنة يوسف داروس من بطريركيّة الإسكندريّة وسائر أفريقيا، سعد بإشراف قدس المتقدم في الكهنة الأب بورفيريوس جورجي.

تألّفت لجنة التحكيم من الأسقف ديمتري شربك قارئًا أولاً وقد ترأس الجلسة، والدكتور دانيال عيوش قارئًا ثانيًا. وحضر الجلسة الأسقف موسى الخصي، وعميد المعهد قدس الأرشمندريت يعقوب خليل، وعميد كليّة الآداب والعلوم الدكتور حنا نكت، مع عدد من الآباء والأساتذة والطلاب. تتوفّر نُسخة رقميّة ومطبوعة لهذه الأطروحة، ونُسخ لجميع رسائل التخرّج، على موقع المكتبة المركزيّة في جامعة البلمند، وفي ومكتبة المعهد.

ومن كنيسة الروم الأرثوذكس أيضا استقبل نيافة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدا كنسيا أرثوذكسيا من جزيرة كريت حيث رحب بهم المطران في كنيسة القيامة متحدثا عن مكانتها وأهميتها في التاريخ والتراث والإيمان المسيحي باعتبارها القبلة الأولى والوحيدة للمسيحيين في مشارق الأرض ومغاربها.

تحدث حنا والوفد عن عراقة الحضور المسيحي في هذه البقعة المباركة من العالم وضرورة أن يتحقق السلام المبني على العدالة ونيل شعبنا الفلسطيني حقوقه الكاملة لكي ينعم بالحرية والسلام في هذه الأرض المقدسة والمباركة، وهو الشعب الذي ضحى وما زال يضحي لتحقيق تطلعاته وأمنياته الوطنية.

وقال: القدس مدينة السلام وهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ونحن بدورنا نقول بإننا نرفض الحروب وثقافة العنف والقتل والانتقام وندعو لتكريس ثقافة المحبة والأخوة الإنسانية.. الفلسطينيون يُستهدفون ويُظلمون لأنهم فلسطينيون متمسكون بحقوقهم وثوابتهم وانتماءهم لوطنهم .