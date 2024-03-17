الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس تعتمد الرسالة اللاهوتية في التعليم الخريستولوجي

كنيسة الروم الأرثوذكس
كنيسة الروم الأرثوذكس

أعلنت كنيسة الروم الأرثوذكس عن اعتماد رسالة الأب يوسف داروس، التي تحمل شعار "موقف الكنيسة القبطيّة اللاهوتي من مجمع خلقيدونية على ضوء الحوارات المسكونية في القرن العشرين: دراسة تحليليّة في التعليم الخريستولوجي".

وكان قد أعدّها المتقدّم في الكهنة يوسف داروس من بطريركيّة الإسكندريّة وسائر أفريقيا، سعد بإشراف قدس المتقدم في الكهنة الأب بورفيريوس جورجي. 

تألّفت لجنة التحكيم من الأسقف ديمتري شربك قارئًا أولاً وقد ترأس الجلسة، والدكتور دانيال عيوش قارئًا ثانيًا. وحضر الجلسة الأسقف موسى الخصي، وعميد المعهد قدس الأرشمندريت يعقوب خليل، وعميد كليّة الآداب والعلوم الدكتور حنا نكت، مع عدد من الآباء والأساتذة والطلاب. تتوفّر نُسخة رقميّة ومطبوعة لهذه الأطروحة، ونُسخ لجميع رسائل التخرّج، على موقع المكتبة المركزيّة في جامعة البلمند، وفي ومكتبة المعهد.

ومن كنيسة الروم الأرثوذكس أيضا استقبل نيافة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، وفدا كنسيا أرثوذكسيا من جزيرة كريت حيث رحب بهم المطران في كنيسة القيامة متحدثا عن مكانتها وأهميتها في التاريخ والتراث والإيمان المسيحي باعتبارها القبلة الأولى والوحيدة للمسيحيين في مشارق الأرض ومغاربها.

تحدث حنا والوفد عن عراقة الحضور المسيحي في هذه البقعة المباركة من العالم وضرورة أن يتحقق السلام المبني على العدالة ونيل شعبنا الفلسطيني حقوقه الكاملة لكي ينعم بالحرية والسلام في هذه الأرض المقدسة والمباركة، وهو الشعب الذي ضحى وما زال يضحي لتحقيق تطلعاته وأمنياته الوطنية.

وقال: القدس مدينة السلام وهي المدينة المقدسة في الديانات التوحيدية الثلاث ونحن بدورنا نقول بإننا نرفض الحروب وثقافة العنف والقتل والانتقام وندعو لتكريس ثقافة المحبة والأخوة الإنسانية.. الفلسطينيون يُستهدفون ويُظلمون لأنهم فلسطينيون متمسكون بحقوقهم وثوابتهم وانتماءهم لوطنهم .

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

مواد متعلقة

الكاثوليك يُحيون ذكرى الطوباوي هنري أمير الدنمارك

"الكاثوليكية" تحتفل بحلول ذكرى القديس سابينوس المصري الشهيد

الأنبا نيقولا أنطونيو: لا يُسمح بأكل اللحوم بعد أحد المرفع لأي سبب

الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى نقل رفات نيكيفورس المعترف

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بانعقاد مجمع الأربعة عشرية بجزيرة عمر

"المارونية" تحتفل بحلول الأربعاء الخامس من الصوم الكبير

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول الأربعاء الرابع من الزمن الأربعينيّ

"الوصيَّة الخامسة شهادة حياة".. اليوم الثاني من الندوة السنوية للإكليروس

الأكثر قراءة

أسرار موافقة نتنياهو على استئناف مفاوضات الهدنة وكواليس خطة غزو رفح

انخفاض أسعار اللحوم البلدية 30%.. ومذكرة لوزير الزراعة بإغلاق المجازر 3 أيام أسبوعيًا

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

3.6 مليار جنيه حصيلة بيع النقد الأجنبى بـ"الأهلى ومصر للصرافة" (خاص)

نشاط الرياح وسقوط أمطار.. حالة الطقس حتى الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة