الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: "من حق الفلسطينيين أن يعيشوا بحرية وسلام"

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، إن نتنياهو طالب بتوفير أماكن اعتقال جديدة وهذا يدل على أننا أمام مرحلة من الاعتقالات والملاحقات تستهدف الفلسطينيين بهدف النيل من معنوياتهم كما أن آلاف الأسرى في المعتقلات يعانون من التجويع والتنكيل والحرمان في إطار سياسة ممنهجة تدل على ثقافة الانتقام الجماعية التي تستهدف الفلسطينيين .

واضاف: نطالب العالم المؤمن بقضايا العدالة والحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان، بضرورة الالتفات إلى ما يتعرض له شعبنا من تنكيل.. الفلسطينيون يتعرضون للمظالم منذ سنين طويلة وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم ، وانعدام وجود المساءلة او المحاكمة هو الذي ادى الى امعان السلطات الاحتلالية في ممارساتها وسياساتها .. الى متى سوف يستمر هذا الظلم وحياة الفلسطينيين مستباحة في كل مكان وكأنه محكوم على الفلسطيني ان يعيش في حالة عدم استقرار وانعدام للامن والامان والسلام.

وتابع: نقول للقادة السياسيين في الغرب الذين يتحفوننا بتصريحاتهم حول السلام بأن السلام الذي تنادون به هو كذبة واضحوكة كبرى بدون تحقيق العدالة ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة .. اعملوا على وقف هذا الظلم وانهاء الاحتلال وتحقيق امنيات وتطلعات شعبنا الذي يستحق ان يعيش بحرية وكرامة وسلام في وطنه مثل باقي شعوب العالم.

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