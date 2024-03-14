الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الزراعة": مناقشة تنسيق الجهود والتعاون بين البحوث الزراعية وبحوث الصحراء وهيئة الطاقة الذرية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقى الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم، مع والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عمر الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات التنمية الزراعية المختلفة استكمالا لتوجهات الدولة لتوحيد الجهود.

تزايد الاختلالات في احتياجات السكان المتزايدة من السلع والمنتجات الزراعية

حيث ناقش اللقاء ما تشهده السياسة الزراعية الحالية من تحولات وتطورات هامة نتيجة انعكاسات داخلية وخارجية، منها تزايد الاختلالات في احتياجات السكان المتزايدة من السلع والمنتجات الزراعية وتأثر الإنتاج الزراعي، بالعديد من التحديات البيئية المتنوعة وعلى رأسها مشكلة المياه والتصحر والزحف العمراني الجائر على الأراضي الزراعية وتدهور التربة وتزايد حدة التلوث البيئي الزراعي وغيرها من التحديات. 

وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والمراكز العلمية والبحثية من أجل توحيد الجهود في القضايا التي تخدم قطاع الزراعة والأمن الغذائي.

 مناقشة تكامل الجهود البحثية

وناقش الاجتماع أيضًا سبل التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة وتكامل الجهود البحثية والتأكيد على أن نتائج البحوث والدراسات التطبيقية، هي النواة التي ترتكز عليها الدولة لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية والتأكيد على أن الابتكار والبحث الزراعي، ضرورة ملحة يجب توظيفها لخدمة التنمية الزراعية للمساهمة في سد الفجوة الغذائية. 

تبادل الخبرات خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة

وقد أكد الاجتماع على أن تبادل الخبرات والتعاون بين مراكز البحوث الصحراوية، البحوث الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية يعد خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

 من خلال توجيه الجهود نحو حل المشكلات البيئية والتحديات التي تواجه قطاع الزراعة، يمكن تحقيق تقدم كبير في تحسين إنتاجية الزراعة وضمان الأمن الغذائي وقد انتهى الاجتماع الى أنه يجب أن تكون الأبحاث والدراسات التطبيقية نابعة من احتياجات المجتمع.

وأن تسهم في إيجاد حلول عملية للتحديات المحلية والعالمية التي تؤثر على الزراعة وأن استثمار الابتكار والبحث الزراعي يمكن أن يكون عاملًا رئيسيًا في دفع عجلة التنمية الزراعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدولة القضايا قطاع الزراعة والأمن الغذائي د حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء

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