الرهبان الفرنسيسكان يحتفلون بعيد تجليس البابا فرنسيس

احتفل بكنيسة سان جوزيف للرهبان الفرنسيسكان بوسط البلد- القاهرة، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري السفير البابوي بمصر بعيد تجليس قداسة البابا فرنسيس على كرسي القديس بطرس الرسول، أسقفًا لروما وبابا الكنيسة الجامعة، ليكون هذا العام هو الحادي عشر لحبرية قداسته.

شارك في القداس المطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، المطران إيلي وردة مطران السريان الكاثوليك، والأب مُراد مجلع الخادم الإقليمي الرهبنة الفرنسيسكانية والمنسنيور أنطوان توفيق ناىب مطران اللاتين وعدد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين.

وقام بترانيم القداس كورال سان جوزيف بقيادة الاب بطرس دانيال.

وحضر ممثلون للكنيستين الأرثوذكسية والأسقفية، وايضًا من الأزهر الشريف والسفارات والقنصليات لمختلف الدول بالقاهرة.

وأقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

الجدير بالذكر أن برنامج "لوغوس" في مراحله، يهدف إلى جمع العائلة حول كلمة الله، فيكون جزء من التعليم في موعد التكوين بالكنيسة، والجزء الأكبر: على المخدوم، وأسرته، حتى يتمكن الجميع من متابعة قراءة كلمة الله، على مدار الأسبوع، كما يتم تنظيم مسابقة كتابية من حين لآخر، لتقييم مستوى أبناء التكوين القبطي، وتزكية روح المنافسة حول كلمة الله.