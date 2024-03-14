61 مركز تجميع ألبان في القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء

عقدت غرفة الصناعات الغذائية، اجتمــاعا للشعبة النوعية لمنتجات الألبان التقليدية ومراكز تجميع الألبان برئاسة أحمد غازي، لمناقشة الموقف لعرض قوائم الفحص المحدثة الخاص بالمنشآت الصناعية الغذائية والمتطلبات الأساسية لسلامة الغذاء بمنشآت تخزين المواد الغذائية.

ولفت سعيد بدر، عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى المجهودات التي قامت بها الغرفة بقيادة المهندس أشرف الجزايرلي، لتعديل قرار وزير التموين الخاص بطباعة الأسعار علي المنتجات الغذائية، حيث تم تعديله بالتوجيه الوزاري رقم (5) بتعديل قرار التسعير ووضع حلول بديلة عوضا عن وضع السعر علي العبوات.

وتحدث الدكتور رضا عبد الجليـــل، مدير الشـئون الفنيــة بالـغرفة عن دور الغرفة الخدمي للأعضاء والمساعدة في حل المشاكل وازالة المعوقات التي تواجههم.

وأشار الدكتور محمود ميلم - الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى المبادرة الرئاسية لتطوير مراكز تجميع الألبان خاصة البنية التحتية بالتعاون مع وزارة الزراعة التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها، لافتا إلى أن عدد مراكز تجميع الألبان بالقائمة البيضاء 61 مزرعة وجاري العمل مع 250 مسجلين في الهيئة.

كما أوضح ميلم، اختصاصات الإدارة علي المخازن حيث تختص فقط بالمخازن خارج المنشأة الصناعية.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل، مسئول ملف الرقابة علي المنشأت التصنيعية، أن الهيئة بصدد الإعلان عن قائمة المصانع المستوفاه لمتطلبات قائمة التسجيل، لافتًا إلى أن الهيئة على أتم الاستعداد للجلوس مع غرفة الصناعات الغذائية لوضع ومراجعة دليل التقييم للبنود الواردة في قوائم الفحص.

وعرضت الدكتورة نورهان عثمان، من فريق الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، قوائم المراجعة (التفتيش) المستحدثة للرقابة على المصانع وهي قائمة التسجيل، والتأهيل وقائمة الاعتماد، موضحة الفروق بين القوائم والبنود التي تم تغيير درجة الخطورة لها أو نقلها من قائمة لأخرى بناء على الملاحظات التي تم حصرها من المراجعات على المنشآت خلال الفترات السابقة ومساعدة المنشآت على التوافق من المتطلبات بشكل تدريجي ويمكن تحقيقه بشكل سريع.

وتحدث الدكتور عماد محمد علي، من مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، عن خدمات المكتب لأعضاء الغرف الصناعية بما يخدم تنمية وتطوير الصناعة، موضحًا أنه يتم تقديم تسهيلات تمويلية لتطوير المصانع بالمعدات والآلات والتكنولوجيا وبما يساعد علي التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء، بفائدة ميسرة ومتناقصة لا تتعدي 2٪ طول مدة القرض.