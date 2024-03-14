الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ذبحوه وأحرقوا جثته.. ضبط متهمين بقتل شاب فى قنا

متهمين
متهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا ملابسات العثور على جثة شاب محروقة وسط المخلفات بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وتبين أن 3 أشخاص بينهم جزار وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات مالية وتم ضبط اثنين من المتهمين.

كان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة قنا بالعثور على جثة شاب بها طعنات وبها آثار حرق وسط المخلفات بقرية الحجيرات بمركز قنا.

كشفت تحريات اللواءين أحمد بديوى مدير المباحث الجنائية وأحمد الخرادلى رئيس مباحث المديرية، أن الجثة للمدعو «س.م» 35 سنة بها طعنات بآلة حادة وآثار حرق، وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 3 أشخاص بسبب خلافات مالية بين المجنى عليه وجزار، فتم القبض على الأخير، وهو المتهم الرئيسي وآخر من قرية أولاد عمرو، فيما تكثف وحدة مباحث مركز قنا من جهودها لضبط المتهم الثالث الهارب، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم الهارب.

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