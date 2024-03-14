"سنة أولى صيام".. كيف تتعامل الأم مع طفل يصوم لأول مرة؟

عندما يبدأ طفلك في صيامه لأول مرة، يتطلب ذلك تعاملًا حساسًا وملائمًا من قبل الأم لضمان راحته وصحته العامة، وهناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد كل أم في التعامل مع طفلك الذي يصوم للمرة الأولى.

قبل أن يبدأ الصيام تقوم الأم بشرح للطفل ما هو الصيام ولماذا يصوم المسلمون في شهر رمضان، ويجب أن نستخدم لغة بسيطة ومفهومة لعمره، ونجعله يشعر بأن الصيام هو شيء إيجابي ومهم في الدين الإسلامي

البداية بالنية

قدم للطفل مفهوم النية وأهميتها في بدء الصيام. قد تساعده في تكوين عادة جيدة من خلال تعليمه أن يعبر عن نيته بصوت عالٍ قبل بدء الصيام.

الإفطار المبكر

قد يكون من الأفضل أن تقدمي للطفل وجبة إفطار مبكرة وصحية قبل بدء الصيام، لضمان أن لديه الطاقة الكافية للصيام طوال النهار يمكنك تضمين الطعام الغني بالبروتينات والألياف والكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

توفير كمية مناسبة من السوائل للأطفال أثناء وبعد الإفطار

يجب على الأم التأكد من توفير كمية كافية من السوائل للطفل أثناء الإفطار وبعد الإفطار، قد يكون الصيام صعبًا على الأطفال الصغار الذين يتعذر عليهم شرب الماء أثناء النهار، لذا يجب التأكد من تعويضهم بالسوائل بين الإفطار والسحور.

ما الوقت المناسب ليتم تأجيل صيام طفلك ؟

كما يجب أن تكوني مرنة في التعامل مع الصيام لأول مرة للطفل، إذا شعر الطفل بأي تعب أو ضعف، فقد يكون من الأفضل أن يقوم بتأجيل الصيام حتى يكبر قليلًا ويكون قادرًا على تحمل الصيام بشكل أفضل.

التشجيع أهم مراحل النجاح لاستمرار طفلك على الصيام

قو مي بتشجيع الطفل وتقديم الثناء على جهوده في الصيام، واحتفلي بالنجاحات الصغيرة وقدمي له الدعم والتشجيع في رحلته في الصيام، مع مرور الوقت سيصبح الطفل أكثر قوة وقدرة على صيامه بشكل جيد.

تذكري أن تعاملك الداعم والمحب سيساعد الطفل على تتجاوز التحديات والاستمتاع بتجربة الصيام في المرات القادمة، كما ينبغي عليك أيضًا استشارة الطبيب المختص إذا كان لديك أي قلق بشأن قدرة الطفل على الصيام أو تأثيره على صحته.