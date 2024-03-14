إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

شهدت الساعات الماضية إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق "بلبيس- السلام" أمام منطقة المظلات مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق بلبيس- السلام أمام منطقة المظلات بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.