الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم
حادث تصادم

شهدت الساعات الماضية إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق "بلبيس- السلام" أمام منطقة المظلات مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق بلبيس- السلام أمام منطقة المظلات بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حبس قتل نصب حادث تصادم ميكروباص ونصف نقل الشرقية اصابة 6 اشخاص

مواد متعلقة

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون "جوازات السفر"

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"

القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

الأهلى يصعّد ضد محمود البنا: نريد تفريغ حديث غرفة VAR

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة