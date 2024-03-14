الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الرى: الانتهاء من تأهيل 7600 كيلومتر من الترع حتى الآن

الدكتور هاني سويلم
الدكتور هاني سويلم

قال  وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إنه تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى 7600 كيلومتر، وجارٍ استكمال تنفيذ 2500 كيلومتر بمختلف المحافظات، مشددا على الحرص على المرور بشكل شخصي على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة إلى المرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، خاصة أعمال التأهيل الواقعة ضمن مراكز مبادرة "حياة كريمة".

ووجّه الدكتور سويلم بسرعة الانتهاء من كل أعمال تأهيل الترع، خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسي الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ؛ لضمان جودة التنفيذ وإنهاء الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع التركيز الشديد على جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وقال إن أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقا للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع الجاري تنفيذها تتم بناء على الاشتراطات والمعايير التي تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والذي تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، والذي يُمكّن مهندسي الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المُثلى للتأهيل.

وأوضح وزير الري أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل؛ بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.

وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم المحافظات الترع بالمحافظات المرور قيادات الوزارة

مواد متعلقة

حواديت لميس

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

كيف قامت الهجرة بدعم وتمكين شباب المصريين بالخارج والتواصل معهم خلال عام 2023؟

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون "جوازات السفر"

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"

القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

الأهلى يصعّد ضد محمود البنا: نريد تفريغ حديث غرفة VAR

خطأ استراتيجى.. سلوك بنيامين نتنياهو يضع الرئيس الأمريكى فى ورطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة