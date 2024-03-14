وزير الرى: الانتهاء من تأهيل 7600 كيلومتر من الترع حتى الآن

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إنه تم الانتهاء حتى الآن من تنفيذ أعمال تأهيل ترع بأطوال إجمالية تصل إلى 7600 كيلومتر، وجارٍ استكمال تنفيذ 2500 كيلومتر بمختلف المحافظات، مشددا على الحرص على المرور بشكل شخصي على أعمال تأهيل الترع بالمحافظات لمتابعة معدلات وجودة التنفيذ على الطبيعة، بالإضافة إلى المرور المستمر من قبل قيادات الوزارة ومسئولي التفتيش الفني بالوزارة على هذه الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع، خاصة أعمال التأهيل الواقعة ضمن مراكز مبادرة "حياة كريمة".

ووجّه الدكتور سويلم بسرعة الانتهاء من كل أعمال تأهيل الترع، خاصة بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع التشديد على المتابعة المستمرة على الأرض من مهندسي الوزارة بالمحافظات لكافة مراحل التنفيذ؛ لضمان جودة التنفيذ وإنهاء الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع التركيز الشديد على جودة أعمال التبطين المنفذة ونسب الأسمنت ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وقال إن أعمال تأهيل الترع تهدف للحفاظ على سلامة الجسور والقطاع المائي للترع للسماح بإمرار التصرفات المائية المطلوبة طبقا للاحتياجات المائية المترتبة على الترعة، مشيرا إلى أن أعمال تأهيل الترع الجاري تنفيذها تتم بناء على الاشتراطات والمعايير التي تم وضعها بالدليل الإرشادي لتأهيل الترع، والذي تم إعداده من خلال العديد من المتخصصين بالوزارة والجامعات المصرية، والذي يُمكّن مهندسي الوزارة من تحديد أولوية التأهيل بين الترع المختلفة، والطريقة المُثلى للتأهيل.

وأوضح وزير الري أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة للإشراف على تنفيذ بنود الدليل الإرشادي ودعم مهندسي الوزارة في اتخاذ القرار المناسب فيما يخص أعمال التأهيل، كما تم تشكيل وحدة تقييم ومتابعة لأعمال التأهيل؛ بهدف متابعة أعمال التأهيل الجارية والمستقبلية للاطمئنان على تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة.