الهجرة والتعاون الدولى تبحثان ملفات العمل المشتركة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

التقى ممثلو وزارة التعاون الدولي، مع وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، وذلك بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار التنسيق المشترك بين الوزارتين من أجل تعظيم الاستفادة من برامج التعاون الإنمائي والشراكات الدولية القائمة، وبرامج التعاون المستقبلية.



وخلال اللقاء ناقشت الوزارتان محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشروعات قيد التنفيذ، حيث تم التأكيد على التنسيق بين الجانبين من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المشروعات، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.



وأكدت الوزارتان، الحرص على تنفيذ التوجيهات الرئاسية فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز جهود توفير التدريب للشباب المصري، وبرامج بناء القدرات والتطوير الذاتي، بما يعزز جهود توفير فرص العمل، من خلال التعاون مع شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية.



جدير بالذكر أن المحفظة الجارية للتمويلات التنموية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها 21.4 مليار دولار، تتنوع في العديد من القطاعات التنموية في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.

"الهجرة" تتقدم بالعزاء فى شهداء دير القديس مار مرقس والأنبا صموئيل

كانت تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في استشهاد الرهبان الثلاثة المصريين بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل بجنوب إفريقيا إثر حادث أليم.

وعبرت الهجرة عن خالص تعازيها لأهالي الآباء الرهبان الثلاثة، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمّد أرواح الشهداء بالرحمة والرضوان.



وأكدت الوزارة على متابعتها سير التحقيقات والملابسات الخاصة بالحادث مع وزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب إفريقيا، وذلك حتى يتم إلقاء القبض على مرتكبي هذا الحادث الأليم وتقديمهم للعدالة.