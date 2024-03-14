"الهجرة" تتقدم بالعزاء فى شهداء دير القديس مار مرقس والأنبا صموئيل

تتقدم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في استشهاد الرهبان الثلاثة المصريين بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل بجنوب أفريقيا إثر حادث أليم.

وعبرت الهجرة عن خالص تعازيها لأهالي الأباء الرهبان الثلاثة، داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمّد أرواح الشهداء بالرحمة والرضوان.

وأكدت الوزارة على متابعتها لسير التحقيقات والملابسات الخاصة بالحادث مع وزارة الخارجية وسفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب أفريقيا، وذلك حتى يتم إلقاء القبض على مرتكبي هذا الحادث الأليم وتقديمهم للعدالة.

كانت نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الندوة التثقيفية الأولى لأبناء المصريين بالخارج، بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، تحت عنوان "بناء جيل"، بمقر الجامعة العربية المفتوحة، ومشاركة الدكتور محمود أبو النصر، رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والسادة ممثلي قوات الدفاع الشعبي، والإعلامي الدكتور أحمد المسلماني، ودعاء قدري رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وسارة مأمون معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، وعدد من الطلاب أبناء المصريين بالخارج وطلاب الجامعة، وذلك بالتزامن مع احتفال مصر بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق يوم 9 مارس من كل عام، والذي استشهد فيه الفريق أول عبد المنعم رياض.

وزارة الهجرة تنظم الندوة التثقيفية الجامعية الأولى لأبناء المصريين بالخارج

وفي بداية كلمتها، رحبت الهجرة بالحضور من قادة قوات الدفاع الشعبي ورئيس الجامعة العربية المفتوحة وأساتذة الجامعة، مثمنة التعاون المشترك مع وزارة الدفاع؛ لإعداد أجيال شابة قادرة على المشاركة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب سواء داخل أو خارج مصر، ومواجهة الشكر للسيد رئيس الجامعة العربية المفتوحة على استضافة هذا الحدث الهام.

كما هنأت الهجرة، الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وثمنت دور الشهداء في الحفاظ على الوطن وتضحيات القوات المسلحة، فيما تواجهه الدولة من تحديات في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة حاليا. مؤكده علي أن هذه الذكرى تكرس وتجسد معنى التضحية والفداء من أجل الحفاظ والدفاع عن الوطن. وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن نحو 14 مليون مصري بالخارج، يفخرون بما تحققه مصر من تنمية وازدهار بمختلف الأصعدة إلى جانب دحر الإرهاب وبتر جذوره، مؤكدة أن وزارة الهجرة معنية بشكل مباشر بربط أبناء مصر بالخارج بالوطن والتواصل معهم وتلبية احتياجاتهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.