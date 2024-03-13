الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أمير سعودى يتهم شيكابالا بالتهرب من دورة رمضانية

شيكابالا
شيكابالا

تحدث الأمير السعودي عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، عن تهرب قائد الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا من المشاركة في دورة رمضانية ستقام هذا الشهر بالسعودية.

وقال عبدالله بن سعد عبر حسابه على منصة X: "للأسف لاعب غير مسئول ولا احترم الاتفاق اللي كان بيننا استلم مقدم العقد  في بيته في مصر، وظل يؤكد حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين، ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق إن شاء الله راح اتخذ معاه إجراء قانوني".

وكانت الدورة ستضم العديد من النجوم العالميين على رأسهم سيدروف، وأبيدال، ومحسن متولي، وبقية النجوم، ويطمح السعد في تحقيق أول انتصاراته في البطولة، ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا من أجل الاستمتاع بما سيقدمه النجوم العالميون في المباراة المرتقبة.

عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز شيكابالا الزمالك دورة رمضانية السعودية

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