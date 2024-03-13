"دور الإعلام في بناء الإنسان".. بطريرك الكاثوليك يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

استقبل منذ قليل، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الدكتور ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والوفد المرافق له، وذلك بالمقر البطريركي، بكوبري القبة.

حضر اللقاء الدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والأمين العام المشارك للمجلس، القس الدكتور رفعت فكري، ومنسقة التواصل في العلاقات الكنسية، الإعلامية ليا عادل معماري.

وتناول الطرفان موضوعات هامة تتعلق بمسألة الدور المسيحي في الشرق الاوسط، الشهادة المسكونية، التعاون بين الكنائس، دور المجلس في طرح إشكاليات جديدة على الأصعدة الإنسانية، والاجتماعية، بالإضافة إلى أنشطة المجلس، بمناسبة السنة الخمسين لتأسيسه.

ومن جهته، أكد الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط أن هو بين الكنائس، ويعمل بتوجيهاتها، وينسق فيما بينها، ويؤمن بالقيم، والقضايا المشتركة، كما أنه يسعى دائمًا إلى توطيد العلاقات، وتقويتها بين الكنائس، كما بين مختلف مكونات مجتمعاتنا.

كذلك، اقترح سلسلة أنشطة هادفة، لتفعيل السنة الخمسين لتأسيس المجلس، وإيجاد نواة إعلامية مشتركة إسوة برابطة المعاهد والكليات اللاهوتية في الشرق الأوسط (ATIME).

ومن ناحيته، أثنى بطريرك الأقباط الكاثوليك، على جميع الطروحات، التي قدمها د. عبس، لما ترخي في ظلالها من انعكاسات إيجابية على المستوى الكنسي، والإنساني مشددًا ضرورة تفعيل الخدمات الكنسية، والمجتمعية داخل الكنيسة، مؤكدًا ضرورة أن يكون الإعلام وسيلة للتفاعل الإيجابي.

ورحب أيضًا بأي نشاط سيقام، بمناسبة السنة الخمسين لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، بمصر.

وكان البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، افتتح الندوة السنوية للإكليروس، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في الافتتاح رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وبعض الآباء المطارنة، وعدد من الآباء الكهنة، والراهبانيات، من مختلف الإيبارشيات.

شارك أيضًا الأب بيشوي رسمي، عميد الكلية، والأب إبرام ماهر، نائب عميد الكلية، وآباء مجلس الإكليريكية، والشمامسة الإكليريكيون.

بدأت الندوة بالصلاة الافتتاحية، أعقبها كلمة ترحيبية من الأب بيشوي رسمي، أعقبها محاضرة بعنوان "مقدمة عامة في سفر الخروج"، ألقاها الأب يوحنا بخيت.

يلقي محاضرات الندوة السنوية لهذا العام نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، وبعض الآباء الكهنة.