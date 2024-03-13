الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مدير تعليم العاصمة يشهد مسابقة التحقيق الصحفي الإلكترونى على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة

شهد أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة معرض الصحافة والإعلام والتحكيم الميدانى لمسابقة التحقيق الصحفي الإلكترونى على مستوى الجمهورية بمدرسة ناصر الثانوية بنات بإدارة الساحل التعليمية.

بحضور زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة تحت إشراف د.همت أبو كيلة مدير عام الشئون التنفيذية، وكان فى استقبالهم محمد حسين وكيل الإدارة وسامية محمود موجه عام الصحافة ومن لجنة التحكيم سامر فوزى عضو لجنة التحكيم بالقليوبية ونشوى عزت عضو لجنة التحكيم في محافظة الدقهلية.

وخلال المعرض وجه مدير المديرية كلمة شكر وتقدير لتوجيه الصحافة على جهودهم المبذولة مع الطلاب لخلق جيل قادر على الإبداع والإبتكار، مؤكدًا على أن الطلبة في حاجة إلى تنمية الوعى ونضوج الفكر وأنه لن يتحقق إلا من خلال المشاركة في المسابقات التربوية.

كما رحب وكيل تعليم القاهرة بلجنة التحكيم، مثمنًا الدور الكبير الذى يقومون به مع الطلاب متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح.

وحث موسى أبناؤه الطلبة على التعاون والتنافس الشريف والاستمرار على التميز والنجاح وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
وكيل تعليم القاهرة خلال حضوره المسابقة
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