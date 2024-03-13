الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

سؤال برلماني لوزير الصحة بشأن المستشفيات التي تم تطويرها

النائبة راوية مختار
النائبة راوية مختار

تقدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب وعضو لجنه الصحه والسكان بالبرلمان، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن المستشفيات التي تم تطويرها، والتي لم يذكرها البيان الرسمي الصادر من وزارة الصحة بشأن تطوير وإنشاء 20 مستشفى خلال عام 2023، بتكلفة 10 مليارات جنيه. 

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وأوضحت عضو مجلس النواب: أنه في ظل ما تشهده الخدمة الصحية فى المستشفيات الحكومية في جميع المحافظات من تدني معايير الجودة، وتراكم العديد من المشكلات التي تتلخّص في الغالب في الإهمال ونقص المستلزمات والأجهزة وأسرة العناية المركزة ولا سيما النظافة التي تفتقدها هذه المستشفيات وجدنا بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة والسكان، يتضمن إعلان تكلفة تطوير وإنشاء 20 مستشفى فقط خلال عام 2023 بتكلفة 10.9 مليار جنيه.

مشاكل وإهمال واضح

وأوضحت أن هناك مشاكل وإهمال واضح في العديد من المستشفيات بشكل جعل الإقدام على عملية جراحية فى مستشفى حكومي أو حتى خاص جزء من مخاطرة يمكن أن تفضى إلى الموت في بعض الأحيان، مؤكدة على أن الوحدات الصحية بالمحافظات تعاني من نقص فى المستلزمات الطبية، والأطقم الطبية بكل عناصرها، وهو أمر يُضعف من قدرة المستشفيات الحكومية على القيام بدورها فى تقديم خدمة صحية حقيقية، كما يعرض حياة البعض للخطر فى بعض الأحيان.


وتساءلت "مختار" عن غياب الرقابة على المؤسسات الصحية، وتعدد الهياكل الطبية، والعجز بهيئات التمريض، واحتكار سوق الأدوية والمستشفيات، جميعها ملفات هامة لا بُد مناقشتها ووضع حلولا لها موضحه أن إعلان هذه الميزانية الضخمة، تزامنا مع المشكلات التي تشهدها عددا من المستشفيات مثل مستشفى رمد الفيوم، من عدم صيانة مبنى الاستقبال والباطني بمستشفى طامية المركزي، وعدم توفير بعض الأدوية لمعهد أورام دمياط بمحافظة دمياط، وعدم الاهتمام بإنشاء مستشفى خاص بالأطفال بمحافظة دمياط، بجانب معاناة جميع المستشفيات المركزية بمحافظة دمياط من النقص في أسرة الرعاية المركزة وخاصة التنفس الصناعي وحضانات الأطفال، ووجود قائمة انتظار الإجراء العمليات الجراحية بمحافظة دمياط، ما يؤدى إلى تدهور حالة المرضى ووفاة البعض منهم.


ولفتت إلى أنه بناءً على ذلك يجب توضيح ما هي المستشفيات التي تم تطويرها وأين المستشفيات الحكومية من خطة الحكومة وهي تعاني فقر ملحوظ؟.

عضو مجلس النواب وعضو لجنه الصحه والسكان لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وحضانات الأطفال

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