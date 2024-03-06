زيادة عدد المستشفيات الجامعية من 88 لـ120 مستشفى بتكلفة 19.5 مليار جنيه 

أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالارتقاء بالمستشفيات الجامعية خلال العشر سنوات الماضية، وذلك وفقا الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم التوجه إلى تطوير القدرات المادية والبشرية العاملة في هذا القطاع، ما يسهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يحتاجونها.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المستشفيات الجامعية لها دور كبير في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، وتسهم بشكل أساسي وكبير مع مستشفيات وزارة الصحة فى تقديم أكبر قدر من الخدمات الصحية، فضلا عن إجراء الجراحات المُعقدة التى تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات فى التخصصات الطبية المختلفة، ومساهمة المستشفيات الجامعية فى العديد من المبادرات الرئاسية.

وبلغ عدد المستشفيات الجامعية (88) مستشفى سنة 2014، بينما وصل إلى (120) مستشفى سنة 2023، بزيادة قدرها (32) مستشفى، وذلك بتكلفة 19.5 مليار جنيه، كما بلغ عدد الأطباء العاملين بقطاع المستشفيات الجامعية حتى عام 2023 بلغ 321250 طبيبًا بين أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس ومدرس مساعد ومعيد وطبيب مقيم، وتمتلك المستشفيات الجامعية أكثر من 30% من عدد أسرة القطاع الحكومي، حيث يبلغ عدد الأسرة 35 ألف سرير، و1000 حضانة، و5000 سرير رعاية.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، أن المستشفيات الجامعية قدمت نحو 201.135 مليون مناظرة خلال عام 2022، مشيرًا لإجراء 1.5 مليون عملية جراحية خلال عام 2022، منها 300 ألف عملية ذات مهارة خاصة، مضيفًا أن إجمالي الإنفاق على المستشفيات الجامعية خلال الفترة من 2014 - 2022 بلغ 30 مليار جنيه، كما بلغ عدد الأسرة عام 2014 (28958) سريرا، بينما بلغ عام 2022 (36825) سريرا، بزيادة (7867) سريرًا، وبلغ عدد أسرة العناية المركزة عام 2014 (3000) سرير، بينما بلغ عدد الأسرة عام 2022 (5030) سريرا، بزيادة قدرها (2030) سرير عناية مركزة، وذلك بتكلفة 2 مليار جنيه.

وأشار عبدالغفار إلى شراء 7 ماكينات للغسيل الكلوي بتكلفة مليون وأربعمائة ألف بمستشفى سوهاج الجامعي، وتطوير 13 غرفة عمليات بتكلفة 15 مليون جنيه بنظام الكبسولة لخدمة المرضى بمستشفى الزقازيق الجامعي، بالإضافة إلى إنشاء معمل مرجعي لخدمة كافة المستشفيات الجامعية، كما تم افتتاح مركز التدريب الطبي والذي يعد الأول داخل كلية الطب بجامعة الإسكندرية، بتكلفة 30 مليون جنيه مصري، وتجهيز قسم الأورام بمستشفيات جامعة الإسكندرية بأحدث جهاز أشعة للثدي (ماموجرام) للكشف المبكر على أورام الثدي، وشراء وتشغيل أحدث جهاز محاكي بالأشعة المقطعية (CT simulator) وإنشاء وحدة للعلاج بالإشعاع والحصول على كافة التراخيص اللازمة لها، وتطوير جناح عمليات الدور الأول والثاني بمستشفى الحضرة الجامعي وتجهيزه بقدرة استيعابية 9 غرف عمليات بأحدث الأجهزة الطبية والمناظير، وافتتاح أعمال التطوير بمستشفى سموحة لطب الأطفال بتكلفة أكثر من 20 مليون جنيه، وتطوير مستشفى الشاطبي الجامعي لطب الأطفال بمستشفيات جامعة الإسكندرية.

وأكد المتحدث الرسمي أن أعمال التطوير بالمستشفيات الجامعية شملت إنشاء المستشفى الجامعي الجديد بالمنيا بتكلفة إجمالية 204 ملايين جنيه، ويتكون من 9 أدوار بقدرة استيعابية 292 سريرًا، ويضم 12 عيادة خارجية، و32 عيادة تخدير وتجهيز عمليات، وفصول دراسية، وعنابر مرضى، وغرف أطباء وتمريض، وملحق به مجمع للعمليات والعناية المركزة بتكلفة إجمالية 217 مليون جنيه، كما أنه جار تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى جامعى ببورسعيد بطاقة استيعابية 540 سريرًا، و16 غرفة عمليات، و31 عيادة خارجية لمختلف التخصصات، حيث بلغت قيمة أعمال المرحلة الأولى (الأساسات والهيكل الخرسانى والمبانى) 125 مليون جنيه، وتكلفة المرحلة الثانية 977 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه فى يوليو 2023، مضيفًا أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفيات جامعة أسوان بنسبة 95%، وتنفيذ مشروع تطوير العيادات الخارجية.