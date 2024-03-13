الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ كفرالشيخ يؤكد ضرورة توفير السلع الغذائية وتكثيف الرقابة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد محافظ كفرالشيخ، جمال نور الدين، ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خاصة السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية.

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جاء ذلك خلال متابعة المحافظ، اليوم الأربعاء، لجهود الحملات التموينية المكثفة على مستوى المحافظة؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة وضبط الأسواق، ومكافحة الغش التجاري، والتي أسفرت عن تحرير 22 محضرًا متنوعًا بمراكز "دسوق وبلطيم وقلين".

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وكلف المحافظ كل الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية خلال الفترة المقبلة خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وأوضح أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن لوزارة التموين أو من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمحافظة.

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