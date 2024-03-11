وكيل وزارة التموين: زيادة معارض "أهلًا رمضان" بالقليوبية لـ15 منفذًا

كشف عيد عبدلله، وكيل وزارة التموين، عن تفاصيل زيادة معارض "أهلًا رمضان" بالقليوبية إلى 15 منفذًا لتوفير السلع بأسعار منخفضة، في إطار حرص المحافظة على توفير السلع للمواطنين في الأماكن القريبة من التجمعات والكتل السكنية.

وقال وكيل وزارة التموين، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن المعارض تم فتحها في مدن كفرشكر وشبين القناطر والخانكة، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المبارك وتوفير السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان وجه بالتنسيق لدعم المنفذ لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار جهود ضبط الأسعار لمحاربة الغش التجاري ومنع احتكار أو إخفاء السلع الغذائية ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وكان أكد الهجان، خلال افتتاحه تلك المعارض، على توافر جميع السلع بالمنافذ والأسواق، قائلًا: ومستمرون فى ضخ كميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين بالقرى والمدن، وسيشهد المواطنون تراجعًا في الأسعار خلال الفترة المقبلة، حيث بعث المحافظ رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها على توافر كل السلع الأساسية والاستراتيجية، "ومستمرون فى ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق، لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك".