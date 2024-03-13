حضور بالآلاف للمصليين بجامع عمرو بن العاص.. وإشادات بجهود وزارة الأوقاف "صور"

اصطف آلاف المصلين في ثالث ليالي شهر رمضان ‏الكريم، في جامع عمرو بن العاص حيث امتلأ المسجد وصحن الجامع، لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وقد جاءوا من ربوع ‏مصر إلى المسجد لأداء صلاتي العشاء والتراويح.

وأم المصلين الشيخ يسري عزام، إمام وخطيب جامع عمرو بن العاص، وسط إشادات كبيرة من الجمهور بالتنظيم، والجلسات العلمية التي تنظمها وزارة الأوقاف بالمسجد بحضور علماء الأزهر الشريف وزارة الأوقاف.

وفي سياق أخر، وفي إطار نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة والاهتمام بدور المرأة وبالتعاون مع الأزهر الشريف أقيمت اليوم الثلاثاء 2 رمضان 1445هــ الموافق 12 مارس 2024م، ثاني فعاليات ملتقى الفكر للواعظات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية يوميًّا عقب صلاة الظهر، بعنوان: "الصوم وأثره في السلوك"، بحضور الواعظة آمال غالب أبو الحسن أبو الروس، والواعظة أماني علي محمد مرشدي بوزارة الأوقاف، والواعظة هاجر عصام محمد بالأزهر الشريف.



وخلال اللقاء أكدت الواعظات أن رمضان هو شهر الأخلاق ومدرستها، فهو شهر الصبر، وشهر الصدق، وشهر البر، وشهر الكرم، وشهر الصلة، وشهر الرحمة، وشهر الصفح، وشهر الحلم، وشهر المراقبة، وشهر التقوى، يقول الحق سبحانه: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" بكل ما تحمله كلمة التقوى من دلالات ومعان إيمانية وأخلاقية أخصّها: حسن المراقبة لله “عزّ وجلّ ”، إذ أن العبادات لا يمكن أن تؤتي ثمرتها المرجُوّة إلا إذا ظهر أثرها في سلوك المرء وأخلاقه وتعامله مع الآخرين، فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، ومن لم ينهه حجه وصومه عن اللغو والرفث والفسوق فما انتفع بحج ولا بصيام.

حضور بالآلاف للمصليين بجامع عمرو بن العاص

حضور بالآلاف للمصليين بجامع عمرو بن العاص

حضور بالآلاف للمصليين بجامع عمرو بن العاص

حضور بالآلاف للمصليين بجامع عمرو بن العاص

حضور بالآلاف للمصليين بجامع عمرو بن العاص

حضور بالآلاف للمصليين بجامع عمرو بن العاص

حضور بالآلاف للمصليين بجامع عمرو بن العاص