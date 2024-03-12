الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في النصب والتزوير بالنزهة

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الثلاثاء، تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين تخصص في النصب والتزوير بمنطقة النزهة بالسجن المشدد 3 سنوات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة مستأجرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية واتخذوا شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي. وتم بإرشاد أحدهم ضبط 3 أختام خاصة بمزاولة نشاطهم الإجرامي وبعض العقود وطابعة ولاب توب، وأضافوا ارتكابهم 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي النصب والتزوير منطقة النزه السجن المشدد 3 سنوات

مواد متعلقة

السجن المؤبد و5 سنوات وغرامة 50 ألف لعاملين للاتجار بالمواد المخدرة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام البنك بدورى نايل

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

4 قرارات لمحافظة الدقهلية باعتماد المخططات التفصيلية للقرى والمدن وفق قانون البناء الموحد

"حياة اللاعب أهم".. بيان من رابطة الأندية دعمًا لأحمد رفعت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

صورة الغزو.. ماذا سيحدث إذا بدأت إسرائيل العملية البرية في رفح؟

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"