3 سنوات لتشكيل عصابي تخصص في النصب والتزوير بالنزهة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، الثلاثاء، تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين تخصص في النصب والتزوير بمنطقة النزهة بالسجن المشدد 3 سنوات.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة مستأجرة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير بيع وحدات سكنية واتخذوا شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة النزهة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي. وتم بإرشاد أحدهم ضبط 3 أختام خاصة بمزاولة نشاطهم الإجرامي وبعض العقود وطابعة ولاب توب، وأضافوا ارتكابهم 5 وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.