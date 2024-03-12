الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد الآسيوى يمنح "جدو" الرخصة B للتدريب

محمد جدو
محمد جدو

حصل محمد ناجي (جدو) مدرب فريق نادي بيراميدز على الرخصة B من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد عدة أشهر من الدراسة والتدريب خلال الفترة الماضية.

وسافر جدو أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية إلى الإمارات للتواجد ضمن مدربي الرخصة B، التي يشرف عليها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ونجح مدرب بيراميدز في الحصول على الرخصة في إطار التطوير الشخصي والوصول لأعلى شهادات التدريب.

ويدعم نادي بيراميدز والمهندس ممدوح عيد رئيس النادي عملية تطوير مهارات جميع العاملين بالنادي والسفر للحصول على شهادات التدريب أو الحصول على فترات معايشة في أهم الأندية الأوروبية في سبيل الوصول بالعاملين بالنادي لأفضل مستوى ممكن في كرة القدم.

جدو يحصل على الرخصة B
محمد جدو بيراميدز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الرخصة B جدو

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