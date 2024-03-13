كاثوليك مصر يحيون ذكرى الطوباوية جوستينا بيزولي فرانكوتشي العذراء البنديكتية

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوية جوستينا بيزولي فرانكوتشي العذراء البنديكتية، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: ولدت جوستينا بيزولي فرانكوتشي في أريتسو بإيطاليا بين عامي 1257 و1260م، وتنحدر من عائلة نبيلة. تمتعت بشخصية ودودة ومتواضعة، نشأت في بيت أبيها الثري نضجت وسط الرخاء وبكل سبل الراحة والحنان والعطف.

وأكمل: ومنذ صغرها كانت مواظبة على الصلاة اليومية بجانب أمها. وكثيراً ما كانت تحرم نفسها من الطعام، وتنزوي في ركن بغرفتها للصلاة أمام الصليب الذي لم يفارقها طيلة حياتها. واتخذت قرار بتكريس حياتها للمسيح الرب عريسها السماوي. وعندما أخبرت والدها ثأر بشدة على قرارها وقال إن هذا الموضوع يجب أن ينسي تماماً من فكرها وهذا الرفض غير قابل للاستئناف. لأنها الابنة الوحيدة المحبوبة جدًا، وريثة ثروة كبيرة، كان أمامها مستقبل تحسد عليه للغاية: وعليها أن تتزوج من شاب يستحق نسبها.

وأضاف: ومع ذلك، نحن نعلم أن طرق الرب ليست طرق البشر: أولاً أقتنع الأب على حساب الدموع والتنهدات فوافق والدها عندما كانت تبلغ من العمر أثتني عشر عاماً. وهذا القرار غير مفهوم بالنسبة لنا، ولكن في ذلك الوقت، كان يتم أحيانًا اتخاذ خيارات مهمة في هذا العمر. تم الترحيب بجوستينا في دير القديس ماركو (الذي لم يعد موجودًا اليوم)، ولم تحمل معها سوى صورة الصليب. هبطت حمامة على رأسها لحظة الدخول، وهي علامة بليغة على أن الروح القدس كان يساعد بالفعل ابنة القديس بنديكتوس الكبير. لقد تركت كل شي لتكرس نفسها والتأمل في كلمة الله. وقامت بتبديل ملابسها الفاخرة بملابس خشنة وضيعة. أنضمت لمرحلة الإبتداء فكانت مثالية في حياتها الرهبانية. وكانت تنفذ على الفور كل ما تأمر به. بقيت جوستينا في الدير نحو أربع سنوات، إلى أن اضطرت للرحيل مع أخواتها بسبب الحروب التي دمرت المدينة. وأخذت معها صورة الصليب وانتقلت إلى دير أوغنيسانتي، ولكن حتى هنا لم تكن إقامتها طويلة.

وتابع: في أحد الأيام علمت جوستينا بأن عذراء تدعي لوتشيا تعيش حياة نسكية منعزلة في كهف بالقرب من قلعة سيفيتيلا (سيفيتيلا ديلا شيانا). أرادت أن تشاركها حياتها التقشفية النسكية لممارسة أكثر للفضائل المسيحية، بإذن من الأسقف غولييلمو أومبرتيني انتقلت إلى المحبسة حيث رحبت بها لوتشيا. وعاشوا معاً في فقر مدقع. وذات يوم استقبلوا زيارة من والد جوستينا الذي، يمكننا أن نتخيل مدى الألم الذي حاول عبثًا إعادتها إلى المنزل. ولم يدم تعايش الناسكتان إلا بضع سنوات حتى مرضت لوتشيا مرضاً خطيراً، فقامت جوستينا بمساعدتها بالرحمة والمحبة حتى أن رقدت بسلام في الرب.