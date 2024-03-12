رئيس الأولمبية يتحدث عن إنجازات البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية

أشاد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد السباحة، بأداء البعثة المصرية خلال مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليا في غانا وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

وقال ياسر إدريس، إن البعثة المصرية تقدم مستويات مميزة وأداء قوي في ظل ظروف صعبة يواجهها اللاعبين هناك، وأن الجميع على قلب رجل واحد والهدف هو رفع اسم مصر عاليا.

وثمن إدريس دور اللجنة الطبية برئاسة الدكتور حسن كمال وتعاملها مع اللاعبين والمنتخبات خلال مشاركتهم في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، مشيرا إلى أن الأداء البطولي للجنة الطبية ساهم بشكل كبير في تحقيق النتائج المميزة.

وأكمل ياسر إدريس تصريحاته: "حققنا حتى الآن 85 ميدالية وما زالت الفرصة أمامنا لحصد المزيد وأتوقع تجاوز عدد الميداليات التي حصدتها البعثة المصرية في الدورة السابقة والتي أقيمت عام 2019 بالمغرب، رغم المشاركة في عدد رياضات أقل".

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية، أن وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي على تواصل مستمر مع إدارة البعثة المصرية والاتحادات المشاركة، وأن هناك تنسيق كامل من أجل مصلحة اللاعبين وصالح الرياضة المصرية بشكل عام.

وأردف ياسر إدريس قائلا: "إدارة البعثة المصرية في غانا برئاسة الدكتور عبد العزيز غنيم ونائبه معتز عاشور، تقدم مجهودات كبيرة من أجل مساعدة اللاعبين والمنتخبات وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، ولهما دورا واضحا في كل الإنجازات التي تحققت".

وحصدت البعثة المصرية في دورة الألعاب الأفريقية حتى الآن، 85 ميدالية متنوعة بواقع 48 ميدالية ذهبية و19 ميدالية فضية و 18 ميدالية برونزية.

وواصلت البعثة المصرية تحقيق الميداليات خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية والتي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن ما يحققه أبطالنا فى المنتخبات والألعاب المصرية المختلفة فى دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها غانا يؤكد على ريادة الرياضة المصرية فى القارة الافريقية.