"عايزه 10 شفرات".. سيدة ترفع دعوى ضد اتحاد ملاك برج سكني لاستخدام الأسانسير

أقامت وسام أحمد دعوى قضائية حملت رقم 709 لسنة 2023، ضد (م.م) نائب مجلس إدارة اتحاد شاغلي برج بدر السياحي، و(ك. م) عضو مجلس إدارة اتحاد شاغلي برج بدر السياحي.

وجاء بها أن المدعية تطالب بتمكين المدعية من استخدام مصاعد البرج بطريق مصر / حلوان الزراعي وتسليمها 10 شفرات خاصة بالمصعد للاستخدام بكافة طوابق العقار ومنع تعرض المدعي عليهم والغير لها في ذلك.

وتابعت الدعوى أن السيدة تمتلك الوحدة السكنية رقم 11 بالطابق الثالث عشر ببرج بدر، وتفاجأت بالمدعي عليهما يرفضا تسليمها الشفرات الخاصة بالمصاعد دون مسوغ قانوني وبدون سبب على الرغم من سدادها كافة المصاريف الخاصة بصيانة المصاعد، ولكن عقب ذلك رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الدعوى فأقامت استئناف على الحكم.

وجاء في حيثيات الحكم أنه كان من المقرر قانونا أن سلطات رئيس اتحاد الشاغلين هي مطالبة المالكين بتنفيذ التزاماتهم وذلك عن طريق التقاضي وليس عن طريق منع الملاك من الانتفاع فهو من قبيل التصرف في نصيل المستأنفة دون ارتدائها وهو ما يخرج عن سلطات المستأنف ضدهم بصفتهم وتكون معه المستأنفة هي الجديرة بالحماية الوقتية التي يوفرها القضاء المستعجل الأمر الذي تكون معه طلبات المستأنفة قد جاءت على سند صحيح من القانون أما وإن محكمة أول درجة خالفت هذا النص الأمر الذي يتعين معه إلغاء قضائها والقضاء بتمكين السيدة من كافة مصاعد برج بدر الخاصة بالعقار وصالحة الاستخدام لكافة الطوابق.

وجاء في الحكم قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بتمكينها من استخدام كافة مصاعد برج بدر بطريق مصر حلوان الزراعي ومنع تعرض المستأنف ضدهم والغير لها.