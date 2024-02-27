تفاصيل رفض دعوى مستعجلة لتعويض مواطن بـ3 ملايين جنيه

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض دعوى تنفيذ حكم تعويض لمواطن بثلاثة ملايين جنيه من أخر مقابل أتعاب محاماة وأضرار مادية وأدبية.

الدعوى حملت رقم 181 لسنة 2023 مستعجل القاهرة مقامة من يحيى الكومي، ضد عبدالله محمد، معاون تنفيذ محكمة القاهرة الجديدة، معاون تنفيذ محكمة جنوب القاهرة الكلية.

وجاء في حيثيات الحكم أنه نفاذًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 1125 لسنة 2022 مدني كلي شمال الجيزة لصالح المستشكل ضده الأول بصفته والقاضي منطوقه بإلزام المدعي عليه بأن يؤدي مبلغ وقدره اثنين مليون جنيع مقابل اتعاب محاماة ومبلغ قدره مليون جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته

وهديا بما تقدم وكان البادىء من ظاهر أوراق ومستندات الماثل أن الحكم المستأنف قدء جاء صحيحا فيما قضي به وبنى على أسباب صحيحة وسائغة كافيه لحمله وقد التزم صحيح القانون لا خطأ أو عوارفيه يفسده ولم يأتي المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه، الأمر الذي عنه ومن ثم النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون قد جاء في غير محله وتنتهي المحكمة إلى القضاء بتأييده دون الحاجة إلى تفنيد الأسباب الماثل قد أقيم على غير سند من القانون أو الواقع متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.