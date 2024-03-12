الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

عامل يحول منزله لمصنع سلاح بسوهاج

سلاح
سلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن سوهاج قيام عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طما بإدارة منزله كورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص والاتجار بها.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل منزله على ورشة وبداخلها (2 بندقية خرطوش - طبنجة - 15 فرد محلى- خزينة - عدد من الطلقات- مجموعة من أدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سوهاج مصنع سلاح وزارة الداخلية الأسلحة النارية الامن العام

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