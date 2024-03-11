القبض على عامل بحوزته بندقية وسلاح أبيض وطلقات نارية في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء الدكتور هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة من إلقاء القبض على عامل وبحوزته بندقية آلية - بندقية خرطوش – 3 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سلاح أبيض غير مرخصة بالهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد قيام عاطل بحوزته أسلحة نارية بالهرم.

وبإجراء التحريات بإشراف العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم، تبين أنه عامل يقوم بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عصام رئيس مباحث الهرم من القاء القبض علية وعثر بحوزته على بندقية آلية - بندقية خرطوش – 3 خزينة آلية - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – سلاح أبيض بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والسلاح الأبيض بقصد الإتجار.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.