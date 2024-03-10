المشدد 7 سنوات لعاطل لاتهامه بحيازة سلاح ناري ومخدرات بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، بالسجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة البودرة المخدرة وسلاح ناري بالمرج.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطل أثناء مرور دورية امنيه حيث تم الاشتباه به وبالتقرب منه حاول الفرار وبضبطه عثر بحوزته على البوردة المخدرة وسلاح ناري.

وأرشد عن ربة منزل تساعده في الاتجار في المواد المخدرة وتم ضبطها وبتفتيش مسكنهم عثر ٨٠٠ جرام من البوردة المخدرة ومخدر فرد خرطوش طلقة من ذات العيار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.