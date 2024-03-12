الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

الاثنين المقبل.. افتتاح حفلات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها العاشرة

ليالي المقامات الروحية
ليالي المقامات الروحية

يحرص الكثير من المصريين على حضور الفاعليات الرمضانية، طوال الشهر الكريم، ومن أبرز تلك الفعاليات الثقافية، تأتي حفلات "ليالي المقامات الروحية" برؤية وإخراج الدكتور انتصار عبد الفتاح، مؤسس الليالي، وفي التقرير التالي، نستعرض مواعيد وبرنامج فاعليات "ليالي المقامات الروحية"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، وبالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب، حفلات "ليالي المقامات الروحية" في دورتها العاشرة، وذلك في الفترة من 18 مارس وحتى 25 مارس 2024، في تمام التاسعة والنصف مسًاء، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

برنامج فعاليات "ليالي المقامات الروحية"

يتألف برنامج الليالي من مجموعة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعبر عن تنوع وثراء الثقافة المصرية، ويشمل مشاركة مجموعة من الفرق الفنية المتخصصة في إحياء التراث الفني والموسيقي المصرية، ويجسد البرنامج التلاقي بين الفنون التراثية والألحان الروحانية. 

يحيي حفل الافتتاح فرقة رسالة سلام وفرقة سماع للرقص الصوفي المولوي، الاثنين 18 مارس. وتتابع الحفلات مع الفنان "محمد المنفلوطي" يوم الثلاثاء 19 مارس، يليه حفل فرقة "بنات الحور" الأربعاء 20 مارس. وفي يوم الخميس 21 مارس، تُقدم فرقة "نظرة" عرضها الفني، بينما تُحيي فرقة "الفجر" حفل يوم الجمعة 22 مارس.

 أما يوم السبت 23 مارس، فيشهد فقرة فنية للفنان ربيع زين وعرض حكي، وفي يوم الأحد 24 مارس، تُقام فعالية لفرقة "الطبول النوبية والآلات الشعبية"، وتختتم الفعاليات بحفل يجمع بين فرقة تواشيح الفنان عدنان الساسة وفرقة سماع للرقص الصوفي المولوي في يوم الاثنين 25 مارس.

والحفلات رؤية وإخراج د. انتصار عبد الفتاح مؤسس الليالي؛ الذي أكد على أهمية ودور الليالي في دعم القيم الروحية المرتبطة بمفاهيم الخير والسلام والمحبة والتفاؤل والبهجة، وتوضيح مكانة الفن الهادف في المجتمع، وكذلك الحفاظ على التراث المصري الأصيل النابع من قلب المجتمع المصري.

تأتي هذه الحفلات لمدة 8 أيام، وهي حفلات فنية ومجانية تقام في شهر رمضان من كل عام، بهدف الاحتفال بهذا الشهر المبارك، ونشر الثقافة والحفاظ على التراث المصري.

ليالي المقامات الروحية الفاعليات الثقافية انتصار عبد الفتاح الاغاني التراثية فرقة رسالة سلام فرقة سماع للرقص الصوفي محمد المنفلوطي

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