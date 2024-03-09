إحداهن تبرعت بمجوهراتها لبناء جامعة القاهرة.. إسهامات نساء الأسرة العلوية في تطوير البلاد

قلما يتحدث الكتاب والمؤرخون عن نساء وأميرات الأسرة العلوية، فيظن البعض أنهن كن بمنعزل عن الحياة الاجتماعية والثقافية في مصر، على الرغم إنه إذا فتشنا التاريخ، سنجد إسهامات قوية لأميرات أسرة محمد علي في كافة المجالات لتطوير البلاد والنهوض بالتعليم وإيمانهن بالمساواة بين الرجل والمرأة في الحياة الاجتماعية في مصر.

وفي التقرير التالي، نستعرض أبرز إسهامات الأسرة العلوية لتطوير البلاد وتعليم الفقراء.

أمينة هانم إلهامي

وهي زوجه الخديوي توفيق، عُرف عنها حبها للعمل الخيري وقد أنشأت العديد من المشروعات مثل الملاجئ والمدارس لتعليم الفقراء والأيتام حتى لقبت "أم المحسنين".

الأميرة فاطمة إسماعيل

الأميرة فاطمة إسماعيل

ووفقًا لقطاع المتاحف التابع لوزارة السياحة والآثار، فقد شغل تطوير التعليم، فكر الأميرة فاطمة ابنة الخديوي إسماعيل، وعايتها لطلاب الثقافة والعلم، ويذكر التاريخ واقعة تبرعها بحوالي ستة أفدنة من أراضيها لإقامة مبني الجامعة الأهلية (جامعه القاهرة حاليا) ووهبت مجوهراتها الثمينة للإنفاق على تكاليف البناء، حيث كفلت بجميع نفقات حفل وضع حجر الأساس، وقدرت التكاليف آنذاك بـ26 ألف جنيها، وذلك بعرض بعض جواهرها وحليها للبيع، وكانت قد أهدتها للمشروع، وأن على إدارة الجامعة أن تتولى بيعها وفقا لما يتراء لمصلحة الجامعة.

الملكة فريدة

الملكة فريدة

شاركت فى الكثير من الأعمال الخيرية وكانت تهتم بالفقراء وتزور الجمعيات الخيرية وحينما ضرب فيضان النيل بعض الأقاليم عام ١٩٤٦ م وزعت آلاف الاغطية علي المنكوبين وتبرعت بمبلغ خمسة آلاف جنيه ونظمت حفلات خيرية خصص ريعها لمساعدة المحتاجين.

الأميرة فايزة

هي ابنة الملك أحمد فؤاد الأول والتي درست اللغة العربية والتاريخ الإسلامي واللغات الإنجليزية والفرنسية كما كانت تجيد السباحة وركوب الخيل وكانت رمزًا رائدًا في جمعية الهلال الأحمر خلال فترة حكم الملك فاروق الأول كما اشتركت في تقديم المساعدات بمشاركة أخواتها أثناء حرب فلسطين.

الأميرة فوزية فؤاد

الأميرة فوزية فؤاد

اشتهرت الأميرة فوزية بحبها للعمل الخيري، فقد ساهمت في إنشاء المستشفيات ومتابعة دور الأيتام وتشجيع النساء في للانضمام للهلال الأحمر لمساعدة مصابي الحرب وتولت رئاسة مبرة محمد علي.

الأميرة شويكار

يشير المؤرخون إلى أن الأميرة شويكار هي سيدة مجتمع من الطراز الأول حيث لها العديد من الأعمال الخيريه، وكانت رئيس جمعية مبرة محمد علي ورئيس شرف لمؤسسة مدينة فاروق الأول الجامعية وأنشأت جريده نسائية باسم "المرأة الجديدة".

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