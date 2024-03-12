"صناعة المعلومات": التطبيقات الدينية والترفيهية تشهد نموا بنسبة 50 % خلال الموسم الرمضاني

يتساءل كثيرون من الناس عن التطبيقات والبرامج الإسلامية والترفيهية في رمضان، لمعرفة مواقيت الآذان وعدد ساعات الصوم "الإمساكية" واتجاه القبلة والأدعية والأذكار اليومية والقران الكريم.

وقال المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن سوق البرامج والتطبيقات الإسلامية والترفيهية يشهد إقبالا كبيرا من المستخدمين خلال الموسم الرمضاني، مشيرا إلي أن شهر رمضان تزيد فيه أعمال الطاعات والعبادات والتكنولوجيا أصبحت أداة جيدة لتنظيم الوقت أثناء وقبل وبعد الصيام.

واوضح رئيس الغرفة في تصريحات لـ “ الدستور” أن التطبيقات الإسلامية والترفيهية تجذب ملايين المستخدمين خلال شهر رمضان ابرزها تطبيقات واتش إت، الأذان، مواقيت الصلاة، والإمساكية، مشيرا إلي أن هذا السوق يحقق نموا كبيرا يصل نحو 50 % خلال الموسم الرمضاني.

وترصد “الدستور” أهم التطبيقات الإسلامية على شبكة الإنترنت، والتي يتم استخدامها على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة خلال شهر الصيام.



ويقوم الصائمون بعدة عطقوس، خلال شهر رمضان المبارك، منها الصلاة وقراءة القرآن والصدقة، كما أن المرأة تهتم أيضًا بالبرامج الخاصة بالمطبخ؛ لإعداد أفضل الوجبات، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة بالتسلية والترفيه.



الإمساكية



تطبيق متاح على جميع الهواتف الذكية، يمكِّن المستخدمين من معرفة عدد ساعات الصيام، مواعيد السحور والإفطار، وتحديد ساعات الفطار أيضا، وكيفية الاستفادة منها.



ويستقبل الصائم، عبر التطبيق، إشعارات وتنبيهات بمدفع الإفطار والإمساك يوميا، والتقويم الهجري والميلادي الخاص بشهر رمضان.

منصة واتش إت

تقدم منصة واتش إت الرقمية، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، باقة متنوعة من مسلسلات رمضان 2024، ويبحث الجمهور عن كيفية الاشتراك في المنصة من أجل متابعة المسلسلات المختلفة في السباق الرمضاني 2024 من خلالها دون فواصل إعلانية وبأسعار مميزة.

ويمكن الوصول للمنصة إما عن طريق الدخول إلى صفحة واتش إت أو من خلال تثبيت واستخدام التطبيق من متجر google play أو app store.

- اضغط على كلمة "اشترك الآن"

- أنشئ حسابًا جديدًا عن طريق إدخال البريد الإلكتروني.

- حدد كلمة مرور خاصة بك وإعادة إدخالها مرة أخرى، أو يمكنك تسجيل الدخول بحساب فيس بوك أو حساب جوجل أو حساب Apple.

- اضغط على «i'm not robot».

- اختر الباقة التي تناسبك وطريقة الدفع عن طريق الفيزا أو فودافون كاش.

القرآن الكريم



من أفضل التطبيقات التي يستخدمها الصائمون، حيث يتيح للمستخدم المصحف الشريف والورد اليومي ويتيح القرآن بجميع القراءات.



ويحتوى التطبيق على خاصية إشعارات وتنبيهات بعدد السور والآيات الواردة في القرآن، وبعض أحكامه والتفسير والمعاني

الأذان ومواقيت الصلاة



تطبيق يتيح للمستخدمين كل ما يريدون معرفته عن مواقيت الصلاة، بحسب الموقع الجغرافي، ويسمح للصائم باختيار الأذان الذي يحبه، حيث إنه يتيح له صوت أكثر من مؤذن.



كما يتيح أيضًا استقبال إشعارات قبل الصلاة، للاستعداد لها، والذى يمكنك من خلال التعرف على أوقات جميع أنواع الصلاة سواء الفرائض اليومية أو صلاة التراويح وقيام الليل والتهجد وليلة القدر.



الأذكار



يتيح هذا التطبيق للصائمين جميع الأذكار والأدعية سواء الصباحية أو المسائية، والأدعية الرمضانية وبعد التواشيح والابتهالات.



ويشتمل على أذكار مكتوبة وأخرى أصوات أشهر الأدعية، بالإضافة إلى بعض التنبيهات بالأدعية، سواء خلال وقت الصيام أو قيام الليل، والتراويح وصلاة التهجد، والأدعية الخاصة بليلة القدر، والعشرة الأواخر من رمضان.



القبلة



يمكن من خلال هذا التطبيق معرفة اتجاه القبلة، حيث يحتوي على بوصلة رقمية لتحديد القبلة، بحسب الموقع الجغرافي، وبعض الخرائط الرقمية التي تعمل بالجي بي إس؛ لتحديد مواقيت الصلاة.



المصلى



تطبيق يتيح للمستخدمين كل ما يريدون معرفته عن نحو 300 مدينة حول العالم، وخريطة رقمية تحدد المسافة بين كل مدينة والكعبة المشرفة في مدينة مكة المكرمة، وعدد ساعات الصوم في كل بلد، ومواقيت الإفطار والسحور والصلاة بها.



كما يسمح التطبيق للمسافرين، وبعض رواد الإنترنت، بالتعرف على طبيعة كل مدينة ومواقيتها، وأبرز الطقوس الخاصة برمضان فيها.



حقيبة الصائم



ويقدم "حقيبة الصائم" بعض النصائح الرمضانية للصائمين، وكيفية إدارة الوقت، كما يقدم جميع الفتاوى التي تخص الصيام وشهر رمضان، كذلك بعض النصائح الطبية والصحية؛ لكيفية صيام شهر رمضان والتوجيهات الإيمانية للصائمين.



حياتي



يقدم هذا التطبيق للمستخدمين قصص الأنبياء ومختارات رمضانية من حياة الأنبياء، وبعض المقالات التي تهم الصائم من أحكام الصيام ومبطلاته، وكيف تستغل وقتك في رمضان، وأهم البرامج الدينية التي تعرض في رمضان.



فتاوى



يتيح هذا التطبيق للمستخدمين جميع الفتاوى والأحكام الخاصة بالصيام، وجميع الفتاوى الصادرة عن دار الافتاء في كل بلد تخص الصائمين، وأبرز الأخطاء التي يقع فيها الصائم، وأيضًا بعض الفتاوى الشائعة غير الصحيحة، وتقدم بعض النصائح والإرشادات التي تهم الصائم.



المسحراتي



يوضح "المسحراتي" بعض الطقوس والعادات الخاصة بالسحور، وبعض الإشعارات الخاصة بمواقيت السحور والأدعية والأذكار، وأيضا يقدم بعض الإشعارات والأصوات، كمنبه لإيقاظ الصائم وقت السحور.



المطبخ



يقدم التطبيق كل ما يخصّ عالم الطبخ في شهر رمضان، وأفضل الوجبات والأكلات، بالإضافة إلى بعض النصائح لتجهيز الطعام، وفوائده والوجبات الخاصة بالإفطار والأخرى الخاصة بالسحور، وباقة من أشهر الأكلات خلال هذا الشهر الفضيل، ويوجد به ركن للمشروبات والطقوس والعادات الخاصة بالأكل في الشهر الكريم.



مسلسلاتي



يمكن من خلال "مسلسلاتي" معرفة مواعيد عرض جميع المسلسلات الرمضانية، ويستعرض عن كل عمل تليفزيوني أبرز نجومه وأهم القنوات الناقلة لجميع الأعمال الدرامية والفنية.



الألعاب



ويمكن خوض تجربة الألعاب والفوازير، والمسليات التي يحتاج إليها الصائمون، حيث تتيح بعض الألعاب الشهيرة والكلمات المتقاطعة والفوازير والمسائل التي يصعب حلها، وأيضا تتيح برامج للمسابقات الرمضانية والأسئلة والإجابات لبعض ما يدور في أذهان المستخدمين.