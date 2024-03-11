أنا القطر.. رياض الخولي يحتكر تجارة الأخشاب في مسلسل حق عرب

تدور أحداث الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، عن تاجر أخشاب يدعى عبد ربه (رياض الخولي)، محتكر السوق بحي المغربلين، ولا يمكن لأحد أن يتاجر أو يبيع أو يشتري بدون المرور من خلاله، إلى أن يأتي إليه (جلال السويركي) أحد تجار الخشب الصغار، ويطلب منه رفع ظلمه عن السوق وإتاحة الفرصة لديهم للبيع والشراء بها عن سيطرته ليرد الخولي عليه (أنا القطر).

وعندما حاول جلال السويركي الاعتراض على هذا الظلم قام "عبد ربه" بحرق المحل له وبعدها أنجبت زوجة جلال ولد واسمته "عرب جلال السويركي".

ويغني تتر البداية الفنان الشعبي أحمد شيبه، بكلمات تحمل كثير من صفات بطل المسلسل ورسائل تشير إلى غدر الزمان و تقلباته المستمرة.

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ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساء على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

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