هل يقتل عبد ربه ابنه.. كواليس الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب

انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب، ب”فلاش باك" لعام 1995 بالقاهرة، حيث يعمل عبد ربه (رياض الخولي) بتجارة الأخشاب، ويؤمن بقراءة الفنجان والكف، وتظهر زوجته صباح (وفاء عامر) الحامل.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل حق عرب الحلقة الأولى

شهدت أحداث مسلسل حق عرب خلال الحلقة الأولى ظهور تاجر الأخشاب "عبد ربه" رياض الخولي، يلازمه حلم يومي مفزع يرى فيه ثعابين تلدغه وتفرز السم بوجهه، فيتوجه إلى شيخ العرافين "فهيم" ويخبره بأن هناك ذكرا سيقتله، ويتوقعان في البداية أنه سينجب الولد وسيقتله بعد كبره، ولكن سرعان ما يحدث العكس وينجب بنت ثانية يسميها (أنغام).

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ويغني تتر البداية الفنان الشعبي أحمد شيبه، بكلمات تحمل كثير من صفات بطل المسلسل ورسائل تشير إلى غدر الزمان وتقلباته المستمرة.

ويعرض مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، على قناة ON، فى تمام الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، والساعة التاسعة مساءا على قناة أون دراما.

أبطال مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل “حق عرب”

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

وأعرب الفنان أحمد العوضي عن تفاؤله الشديد بالنجاح الذي سيحققه مسلسل "حق عرب"، مؤكدًا أن العمل الدرامي الجديد سيكون له تأثير قوي وجذاب على المشاهدين منذ اللحظة الأولى.

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