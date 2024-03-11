الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

غارات أمريكية بريطانية على اليمن

اليمن
اليمن

أفادت وسائل إعلام حوثية، يوم الإثنين، بأن الطائرات الأمريكية البريطانية شنت غارات مكثفة على عدة مواقع في محافظة الحديدة شمال غربي اليمن.

ووفق المصادر، فقد قصف الطيران الأمريكي والبريطاني منطقة الطائف بمديرية الدريهمي، ومنطقة رأس عيسى بمديرية الصليف.

وفي وقت سابق من الإثنين، قالت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغًا عن انفجار على مقربة من سفينة تقع على بعد 71 ميلًا بحريًا جنوب غربي ميناء الصليف.

وأضافت الهيئة، في بيان، على حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن البلاغ أفاد بأن السفينة وطاقمها بخير. لكنها لم تفصح عن هوية السفينة ولا وجهتها.

وتقول ميليشيا الحوثي إنها تستهدف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل أو إليها، تضامنًا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.

 

وسائل إعلام حوثية الطائرات الأمريكية الحديدة اليمن الدريهمي

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